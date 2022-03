Non solo per pasta al forno, pizza e pane in carrozza, ecco 4 modi per utilizzare la mozzarella avanzata

Settimanalmente facciamo la spesa di ciò di cui necessiteremo per cucinare. Nonostante attente pianificazioni e liste, capita un po’ a tutti che avanzino degli alimenti.

In certi casi diventa dunque necessario trovare delle ricette per consumarli e abbattere ogni spreco. In effetti qualche soluzione esiste sempre, anche nel caso di alimenti avanzati dopo averli cotti, ad esempio la salsiccia può diventare uno spettacolare sugo.

Talvolta alcuni alimenti anche crudi e integri avanzano, come nel caso della mozzarella in frigorifero, magari con scadenza a breve. Potremmo averne comprata più del necessario o per qualche cambio di programma semplicemente non averla consumata. Tanti però possono essere i suoi utilizzi e non solo per pasta al forno, pizza e altri impieghi scontati.

Sfiziose alternative

Le prime ricette per consumare la mozzarella che ci vengono in mente sono sicuramente la pizza e la pasta al forno. Infatti, basterà tagliarla a dadini e stenderla sulle stesse prima di infornarle.

Un’altra opzione molto quotata è il pane in carrozza, la cui particolarità è proprio il ripieno di mozzarella filante. Abbiamo però anche altre opzioni. Infatti, tagliata a fettine sarà perfetta anche sulla carne. Potrà arricchire in questo modo anche la cottura più semplice. Che si tratti di pollo, vitello, maiale e altro, vi starà benissimo. L’idea in più, poi, potrebbe essere spolverarvi sopra qualche spezia.

Un’altra alternativa è utilizzarla all’interno di una bella frittata, da sola o in compagnia. La renderà filante all’interno e sfiziosa. Unita al prosciutto poi diventa protagonista di una frittata davvero fenomenale.

Vi sono però anche altre due ricette davvero semplici e gustose che richiedono la mozzarella. La prima è la mozzarella alla pizzaiola. Basterà usare la ricetta classica della pizzaiola e sostituire alla carne la mozzarella. Converrà però preparare il sugo e poi immergerla, di modo da non farla sciogliere eccessivamente. Accompagnata con del pane fresco o tostato sarà davvero da leccarsi i baffi.

Ulteriore opzione è utilizzarla con le patate per realizzare una sorta di cotoletta priva di carne ma davvero deliziosa. Basterà bollire le patate e poi schiacciarle. Vi aggiungeremo poi sale, pepe, uova sbattute, prezzemolo e formaggio grattugiato.

Impasteremo il composto e poi lo stenderemo con un matterello, in modo non troppo sottile. Con un bicchiere, usato a mo’ di coppapasta, taglieremo diversi cerchi. In mezzo a ogni coppia di cerchi sovrapposti metteremo qualche fetta di mozzarella e, volendo, dei salumi. Impaneremo poi nell’uovo e nel pangrattato, per poi friggerli in olio di arachidi. Stiamo attenti durante la frittura perché potrebbe uscire la mozzarella, per questo motivo evitiamo di eccedere nelle quantità.

La mozzarella avanzata o in scadenza, quindi, ci darà l’occasione di provare tante golose e gustose alternative da leccarsi i baffi.

