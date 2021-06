Una percentuale della popolazione italiana compresa tra il 15 e il 20% soffre di colite spastica o colon irritabile. Spesso la patologia riguarda di più le donne e il più delle volte è associata a periodi di forte stress psicofisico oppure a fattori fisiologici.

Secondo le maggiori e autorevoli testate del settore salute, si tratta di una malattia cronica che però normalmente non causa alterazioni del tessuto dell’intestino e non aumenta il rischio di sviluppare cancro del colon retto. Chiaramente è opportuno parlare sempre col medico di fiducia e confrontarsi sui rimedi più opportuni per il caso specifico.

L’alimentazione, però, nei periodi di massima manifestazione dei sintomi, può essere d’aiuto. Scopriamo quali verdure sono da preferire e quali da evitare.

Pochi sanno quali verdure è bene evitare in estate e quali preferire se si soffre di colon irritabile e colite spastica

In generale frutta e verdura sono molto indicate però non tutte le tipologie sono alleate del colon irritabile.

La verdura che più di tutte dobbiamo limitare nell’uso è la lattuga perché consumata cruda (ovviamente) fermenta nell’intestino e provoca formazione di gas. Quest’ultimo, se prodotto in eccesso, persiste nel colon, irrita la mucosa intestinale e provoca gonfiore.

Il trucco è nel farne un uso moderato, quindi non dobbiamo bandire la lattuga in assoluto ma è preferibile limitarne l’uso a piccole quantità.

Quali verdure sono utili

Di contro ci sono verdure che aiutano a contrastare l’infiammazione dell’intestino come le carote, le patate, i cavoli, i broccoli, i cavolfiori e i cavoletti di Bruxelles. Anche la cottura aiuta molto quindi più consumiamo verdure cotte, minori fastidi procuriamo al nostro intestino irritabile. Sono consentiti anche cetriolo, finocchio e carciofo.

Pochi sanno quali verdure è bene evitare in estate e quali preferire se si soffre di colon irritabile e colite spastica. Così come pochi conoscono il metodo di cottura ideale per chi soffre di questi problemini.

La cottura a vapore, lessare e bollire i cibi sono criteri consigliatissimi per chi soffre di colite spastica (o colon irritabile). Invece, sono da escludere, almeno nei periodi di massima infiammazione, la frittura e la cottura alla brace. Intanto per altri suggerimenti alimentari utili in caso di patologie precise, possiamo leggere qui.

In chiusura il consiglio che ci sentiamo di dare è di utilizzare anche delle camomille calde per sedare i crampi addominali e rilassare i muscoli.