La rosa è il fiore, forse, più famoso e più comune tra tutte le specie. Come tutti i fiori, anche la rosa ha una storia, o meglio una leggenda, alle sue spalle. E ciò spiega perché la rosa è il simbolo dell’amore. Si racconta, nella mitologia greca, che la dea Afrodite fu ferita da alcuni rovi di spine per salvare il suo amato Adone. Questo, infatti, stava per morire a causa di alcune ferite inflitte da un animale e dal sangue della dea nacquero delle rose rosse. Non a caso, il giorno di San Valentino è il fiore che si vende di più per fare delle belle sorprese al proprio partner.

I petali della rosa sono preziosi in campo cosmetico. L’essenza di rosa è, infatti, utilizzata per creare profumi e creme. In campo salutistico, si dice che abbia proprietà astringenti.

Ecco perché avere delle rose nel proprio giardino è un bene, non solo dal punto di vista estetico. Ma se le nostre rose non crescono basta questo trucchetto e questo concime naturale per avere una bellissima fioritura che tutti ci invidieranno.

Se le nostre rose hanno difficoltà a crescere oppure stanno per appassire, proviamo questo trucchetto.

Con l’aiuto di un taglierino facciamo una piccola incisione allo stelo senza staccarlo dal resto. Prendiamo la buccia della banana e stacchiamo un pezzo che avvolgeremo nella parte dello stelo incisa. Dopo di che, prendiamo una bottiglia di plastica e tagliamo la parte inferiore, che è quella che ci serve. Con il taglierino facciamo un’incisione su un lato, che permetterà di inserirla nello stelo. Abbiamo appena creato un piccolo vaso con la parte inferiore della bottiglia in prossimità della quale abbiamo lo stelo avvolto dalla banana. Versiamo della terra all’interno e cerchiamo di stringere il più possibile la bottiglia per evitare che scivoli. Utilizziamo un laccio o una fascetta. Dopo di che, dreniamo il terreno. Se le nostre rose non crescono basta questo trucchetto e questo concime naturale per avere una bellissima fioritura che tutti ci invidieranno.

Il rimedio della nonna per avere papaveri rigogliosi e dal colore intenso è questo fertilizzante biologico a costo zero.