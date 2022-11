Più di limone e bicarbonato basta un trucchetto per acciaio di casa senza calcare

Dopo un determinato periodo di utilizzo, spesso non troppo lungo, l’acciaio di lavandini e lavelli, così come quello dei fornelli, tende a opacizzare. Questo fenomeno accade a causa del calcare che una volta evaporata l’acqua si deposita sul metallo conferendo un’antiestetica patina bianca.

In molti utilizzano soluzioni differenti, seguendo le indicazioni della nonna. Su tutti il limone, utilizzato per sgrassare e profumare taglieri, e superfici varie. Inoltre, il limone si dimostra anche utile nella pulizia approfondita del microonde.

In altri casi c’è chi utilizza una pasta di bicarbonato e acqua da applicare direttamente sul metallo sporco, ma questa pare non essere una delle soluzioni migliori. Infatti, più di limone e bicarbonato basta qualche goccia di aceto e un semplice trucchetto per non avere mai più macchie sull’acciaio.

Calcare non ti temo

Il calcare è un problema che colpisce in particolare chi vive in città con acqua del rubinetto molto dura e quindi abbondante di minerali. Questa, oltre a dare problemi in lavastoviglie, può spegnere la brillantezza del nostro acciaio. Per fortuna esiste un metodo semplicissimo per eliminarlo e prevenire le fastidiose macchie bianche.

Tutto quello che servirà è un batuffolo di cotone imbevuto di aceto. Questo andrà vigorosamente strofinato sulle superfici metalliche interessate e vedremo come il calcare si scioglierà rapidamente. Non solo, la componente acida dell’aceto aiuterà a sciogliere qualsiasi tipo di macchia, specie dal piano cottura.

Se l’incrostazione è particolarmente solida, possiamo sostituire il cotone con una pallina di carta alluminio che fungerà da spugnetta.

Una volta lucidato adeguatamente l’acciaio il segreto per prevenirne la comparsa è ungere le superfici con qualche goccia di olio.

Un metodo strabiliante ed efficace più di limone e bicarbonato

Sempre con un batuffolo di cotone dovremo passare sulle superfici metalliche, specialmente rubinetti e lavandini. In questo modo creeremo una patina che renderà impermeabile all’acqua l’acciaio facendo in modo che l’acqua vi scivoli sopra. Ed ecco che con una spesa irrisoria e poco impegno ci garantiremo un risultato strepitoso.

Il trucco salva pentole

Infine, se dopo l’utilizzo delle pentole e delle padelle notiamo un abbondante deposito di calcare sul fondo dovremo rimuoverlo. Nulla di più facile, basterà aggiungere dell’acqua fino a che la zona da pulire non sarà completamente ricoperta. Ora mettiamo la pentola a bollire con l’acqua dentro alla quale aggiungeremo un bicchiere di aceto di vino bianco. Lasciamo bollire il tutto per una decina di minuti per poi sciacquare e asciugare. Al termine non avremo mai avuto pentole così pulite e brillanti.