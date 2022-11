Vetri e specchi dell’armadio finalmente brillanti e senza aloni più a lungo con 1 solo trucchetto

Pulire e lucidare i vetri e gli specchi di casa non è mai un lavoro piacevole. Ci vuole tempo e olio di gomito. Dunque, è importante saper scegliere con cura i metodi più efficaci per eliminare le macchie, evitare gli aloni e rendere le stanze ancora più curate nei minimi particolari. Certamente, durante la stagione invernale è più complicato mantenere i vetri perfetti. Pioggia e condensa non aiutano. A tal proposito, ricordiamo che per un risultato ottimale nulla deve essere lasciato al caso. Dunque, si dovrà provvedere periodicamente (e anche in inverno) non solo alla pulizia delle finestre ma anche delle tende. Per questo motivo, ricordiamo che esistono alcuni piccoli escamotage per lavare e far asciugare le tende in casa senza il rischio di puzza di muffa e umidità.

Chi possiede armadi con gli specchi, poi, conosce benissimo il fastidio di dover eliminare le macchie, soprattutto gli aloni delle nostre dita. Un compito alquanto noioso che, tuttavia, possiamo sbrigare nel minor tempo possibile grazie al trucchetto che sfrutta un ingrediente che abbiamo tutti in casa. Si tratta del detersivo per i piatti. Un valido aiutante nella lotta contro lo sporco. Attenzione, però, perché bisognerà capire bene le dosi e non esagerare con il prodotto. Quest’oggi cercheremo di capire come avere vetri e specchi dell’armadio finalmente brillanti e senza aloni con un solo prodotto e due panni per l’asciugatura. Prima, però, facciamo un piccolo resoconto dei metodi naturali più amati.

Come pulire i vetri con ingredienti naturali

Il web è ricco di rimedi della nonna e metodi alternativi per qualsiasi cosa. Ad esempio, c’è un rimedio favoloso per pulire il forno da puzza e incrostazioni.

Per la pulizia dei vetri e degli specchi, invece, tra i metodi più gettonati appare l’aceto di mele. Mescolare questi due ingredienti in parti uguali e poi con un panno bagnato e strizzato molto bene, strofinare questa miscela sulle superfici da lavare. Infine, asciugare con un foglio di giornale. L’inconveniente è che l’aceto tende a rilasciare un odore intenso che potrebbe non piacere a tutti.

Il sapone di Marsiglia è un altro alleato nelle pulizie domestiche. Sembrerebbe fenomenale nel togliere le macchie e gli aloni. L’inconveniente, in questo caso non è l’odore, perché il sapone di Marsiglia rilascia un profumo delicato e gradevole, ma è la praticità uso.

Il prodotto non è subito pronto e andrà comunque risciacquato.

Per vetri e specchi dell’armadio finalmente brillanti basta usare un prodotto che abbiamo già in casa

Tra i metodi per il lavaggio di vetri e specchi che più stanno spopolando sui social, spicca quello con il detersivo per i piatti. Il segreto è aggiungerne la quantità pari a quella di un cucchiaino da caffè in un mezzo litro d’acqua. Poi, usare un panno in microfibra per strofinare la miscela sui vetri e poi un panno in cotone per asciugare e lucidare. Il risultato sarà subito soddisfacente dopo una sola passata.