Tra tutti i nostri propositi per una vita sana, la dieta e la perdita di peso sono sempre in cima alla lista. Molte persone iniziano diete dimagranti in questo periodo dell’anno. Anche se dovrebbero pensare a cambiamenti nell’alimentazione. Che favoriscano e sostengano uno stile di vita sano a lungo termine.

Una dieta sana dovrebbe favorire uno stile di vita che ci mantenga energici, felici e in salute. L’obiettivo finale è avere un rapporto sano con il cibo. Non esiste un modo giusto o sbagliato per mangiare più sano, ma è consigliabile scegliere bene cosa mangiare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ricordiamoci ad esempio di questo squisito ortaggio. Perfetto per fare scorta di ferro, impreziosirà la nostra tavola anche d’inverno.

Scopriamo ora come iniziare grazie ai nostri 5 consigli per avere una relazione sana con il cibo.

Ecco come avere una relazione sana con il cibo senza rinunciare al gusto

Se vogliamo migliorare la dieta, dovremmo appuntare il cibo che mangiamo e l’attività che facciamo. Scrivendo ciò che mangiamo e le relative quantità, potremmo capire il nostro punto di partenza. Facciamoci aiutare dalla tecnologia. Esistono molte app che ci consentono di tenere traccia delle calorie e registrare le attività allo stesso tempo. Noteremo sin da subito che possiamo fare una grande differenza apportando piccoli cambiamenti nelle scelte alimentari.

Inoltre, bastano 5 minuti di questa divertente attività per tornare in forma senza sforzo.

Ma come raggiungere al meglio il nostro obiettivo? Ci basterà seguire 4 semplici consigli che ci aiuteranno perfettamente.

Ecco come avere una relazione sana con il cibo senza rinunciare al gusto. Riusciremo a farlo in modo positivo e divertendoci.

4 pratici consigli

Per cominciare non dovremo dimenticarci delle verdure. Anche perché sono un alimento sano e molto nutriente. Spesso, poi, possiamo mangiarne maggiori quantità in tutta serenità. Aggiungiamo colore al nostro piatto scegliendo una varietà di verdure di colore diverso. Cerchiamo sempre di riempire il 50% del piatto con verdure e combinarle con proteine magre, carboidrati complessi e grassi buoni.

Poi non dimentichiamoci dell’idratazione. Bere abbastanza acqua è la chiave per mantenere un peso sano. E ci aiuterà anche a perdere facilmente i chili di troppo, se è quello che ci serve. Migliora il sistema digestivo, riduce la ritenzione idrica e diminuisce l’appetito.

Ricordiamoci poi di ridurre l’alcool. L’alcol è altamente calorico. E più lo beviamo e meno otterremo il nostro obiettivo. Se proprio non vogliamo rinunciare ad un bicchiere di vino, cerchiamo di ridurre le dosi. E alterniamo ogni bevanda alcolica ad un bicchiere d’acqua.

Infine, gustiamoci i nostri pasti. Prendere del tempo per assaporare il cibo non solo rende il mangiare più piacevole, ma può anche aiutare a controllare l’appetito. Proviamo a posare la forchetta tra un morso e l’altro. E a masticare più lentamente. Questo ci aiuterà a capire i segnali del nostro corpo e capire se abbiamo fame o siamo pieni.

Riusciremo finalmente a trovare gioia nel mangiare. E assaporeremo meglio i nostri pasti.

Approfondimento

Basta 1 solo piatto con poche calorie per nutrire bene il nostro corpo