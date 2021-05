Quello dell’umidità è un problema che affligge tantissime case, non fa distinzione tra case grandi o case piccole, sceglie di vivere in qualunque abitazione. Non molti sanno che l’umidità può essere dannosa per la nostra salute ma anche per la salute delle nostre case. Essa, infatti, favorisce la prolificazione di batteri e funghi ma soprattutto dà alla casa un aspetto trasandato per via della muffa che si viene a creare sui muri. Le cause della presenza di muffa possono essere innumerevoli: può crearsi in una casa esposta a nord, dove non passa la luce, può crearsi a causa di un’impermeabilizzazione mancata o da una perdita d’acqua. In generale possiamo dire che la muffa si viene a formare in tutti quegli ambienti umidi e poco ventilati.

Mai più muffa nei muri delle nostre case con questi semplici e infallibili trucchetti casalinghi che ci faranno risparmiare un sacco di soldi

È bene cercare di risolvere subito il problema per evitare che la muffa possa diffondersi su vestiti e tessuti all’interno della casa. La soluzione migliore sarebbe eliminare il problema alla radice e isolare tutte le pareti della casa, acquistare un deumidificatore o un sistema di ventilazione. Purtroppo molto spesso queste soluzioni risultano molto costose perciò ci si deve arrangiare eliminando la muffa ogni qual volta si ripresenta. Ma come fare?

Per rimuovere la muffa dai muri delle nostre case esistono moltissimi rimedi casalinghi, semplici e infallibili trucchetti che ci faranno risparmiare un sacco di soldi. Molto spesso si tratta di prodotti che abbiamo in casa e che mai avremo pensato di poter usare per risolvere il problema. Vediamo quali sono.

Bicarbonato, aceto o candeggina?

Il bicarbonato, ad esempio, è un’ottima soluzione, basta diluirlo nell’acqua e sfregarlo sui muri, ci aiuterà anche nella rimozione delle macchie.

Anche l’aceto è un ottimo rimedio per la muffa, non solo, lavare i muri periodicamente con una soluzione di acqua e aceto aiuta a prevenire la formazione della muffa e disinfetta le pareti delle nostre case.

La soluzione più conosciuta è quella della candeggina, di spruzza direttamente sulle pareti e si puliscono con un panno umido. In questo caso, però, Noi della Redazione vi consigliamo di usare la candeggina solo come ultima spiaggia dato che è aggressiva e dannosa per l’ambiente.

Invece, se la muffa è arrivata ai nostri vestiti basterà lavarli normalmente perché essa se ne vada subito via.