Cerchiamo di essere positivi. Ogni disgrazia nella nostra vita ci porta sia dei dolori sia delle gioie. E dal 2020 tutto il Mondo sta vivendo sotto la stessa disgrazia. Parliamo naturalmente della pandemia di Covid 19, con tutte le restrizioni e le paure del caso.

Parliamo, infatti, di un momento in cui l’umanità intera ha perso il suo naturale corso. Un momento in cui le persone hanno dovuto abituarsi a dei ritmi e a delle giornate che non avevano nemmeno mai immaginato. Parliamo della morte di cari familiari, di migliaia di drammi personali che hanno segnato la nostra vita per sempre.

Di fronte a ciò, abbiamo cercato in tutti i modi di rifarci una vita e di darle un po’ di bellezza. Non è un caso, infatti, che moltissimi italiani abbiano cominciato o ricominciato ad interessarsi alle piante. Alla cura della casa, dei loro terrazzi, giardini o balconi.

E Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo seguito con interesse questa tendenza. Infatti, in questo articolo abbiamo scritto dei consigli sulla scelta di una pianta che renderà la nostra casa davvero profumatissima. Oggi, però, vogliamo concentrarci su di una pianta che oltre ad essere bellissima è anche utilissima. Infatti, Mai più mosche, moscerini, zanzare e ogni insetto grazie a questa pianta straordinaria e comunissima.

Il problema

Il problema che affligge tutti noi quando arriva la primavera e, peggio, l’estate, è l’invasione di insetti. Se viviamo in alcune zone d’Italia poi questo problema si acuisce talmente da diventare insopportabile. E ci riempiamo la casa, le porte e le finestre di zanzariere. Questi oggetti, però, oltre ad essere esteticamente poco gradevoli, sono sicuramente cari e scomodi. Si rompono sempre, poi. Pensiamo ad una soluzione ben più naturale.

Mai più mosche, moscerini, zanzare e ogni insetto grazie a questa pianta straordinaria e comunissima

Quando il Lettore scoprirà di che pianta si tratta penserà che ProiezionidiBorsa si sia trasformato in un seminario. Invece no, se parliamo di incenso parliamo proprio della pianta e non delle sue foglie bruciate che emanano quello splendido odore.

Il nome scientifico di questa pianta, tra l’altro molto comune, è plectranthus coleoides, e si può trovare in tutti i vivai d’Italia. Ora non abbiamo più scuse. Mai più mosche, moscerini, zanzare e ogni insetto grazie a questa pianta straordinaria.