In molte abitazioni italiane, i cassonetti che contengono i rulli degli avvolgibili sono sporgenti e persino brutti da vedere.

Ci sono però semplici trucchi con cui “nascondere” questi poco estetici cassoni bianchi. Vedremo, quindi, come coprire un brutto cassonetto per tapparelle in poche semplici mosse con diversi stili di arredo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per uno stile classico sono perfette le mantovane.

La mantovane

Questo complemento d’arredo tessile è tipico degli ambienti eleganti e lussuosi già dal ‘700. Si tratta di una striscia di tessuto, poi arricciata, che si fissa orizzontalmente sopra alla finestra e alla tende. Con le mantovane si possono creare dei coordinati tessili molto belli.

Ad esempio, scegliendo un tessuto con fantasia floreale possiamo realizzare mantovane, cuscini e tovagliato se si tratta di un soggiorno o una cucina) oppure mantovana e copriletto (se si tratti di una camera).

La tenda naturalmente dovrà esser tinta unita. È bene, quindi, fissare la mantovana al cassonetto in modo da ottenere due risultati contemporaneamente. E cioè coprire il cassonetto e rifinire la tenda.

La mantovana può avere forma liscia, sagomata, lineare e arricciata. Oppure stile impero con drappeggio.

La migliore per coprire il cassonetto è naturalmente quella lineare e arricciata.

Le scritte decorative

Questa soluzione è sicuramente più idonea ad ambienti country o in stile shabby chic.

In questo caso si può sfruttare l’idea che viene spesso utilizzata in molte case americane. Ovvero dei pannelli in legno, grezzo o decapato, su cui vengono scritte in caratteri calligrafici frasi benaugurali oppure parole di incoraggiamento. Come ad esempio la nota “Dont’worry, be happy”.

Sono molto utilizzate anche le insegne di vecchi negozi. Così, ad esempio, per la cucina, potremmo utilizzare una scritta decorativa con l’insegna “Bistrot“.

Un’altra soluzione ma un po’ più impegnativa, nel senso che richiede l’intervento di manodopera specializzata, è il cartongesso.

Si può incassare il cassonetto in una struttura in cartongesso che si prolunga lungo tutta la parete come se fosse una rifinitura, un abbellimento. E non un camouflage.

Al contempo, si possono inserire nel cartongesso anche dei faretti led che illuminano la stanza.

Ecco svelato, quindi, come coprire un brutto cassonetto per tapparelle in poche semplici mosse.