Si è sempre alla ricerca di quel prodotto magico che possa rendere i nostri capi perfettamente bianchi. E quindi siamo soliti usare qualsiasi prodotto per far sì che questa avvenga. Stessa cosa vale per il bucato profumato. Quasi nessuno lo desidera inodore, ma c’è sempre quel bisogno di tirare fuori i panni dalla lavatrice che sanno di lavanda, brezza marina o altri profumi a volte anche difficili da immaginare. E quindi chi desidera usare dei liquidi naturali usa gli oli, oppure chi desidera un odore più forte dei detersivi profumati. Insomma una soluzione si trova sempre.

Ma invece come possiamo far tornare come nuovi i vecchi asciugami?

Ecco ora vedremo un trucco per far tornare gli asciugami sporchi come nuovi, e di un bianco cangiante ineguagliabile. Questo è forse uno dei problemi che si affronta quando si lavano gli asciugami.

Questi infatti perdono delle loro qualità che sono il colore e la morbidezza. Per avere queste stoffe morbide abbiamo già visto moltissimi metodi, ma come possiamo invece farli tornare bianchi?

Non buttiamoli, proviamo con il percarbonato di sodio

Abbiamo anche visto tantissimi modi creativi per riciclare i vecchi asciugami. Ma prima di attuare quei metodi proviamo questo trucco per far tornare gli asciugami sporchi come nuovi, e di un bianco cangiante ineguagliabile.

Dobbiamo infatti provare assolutamente il percarbonato di sodio. Questa polvere bianca si può usare sia in lavatrice assieme al detersivo, sia da sola in ammollo. Le strade quindi sono due.

Quando usiamo la lavatrice aggiungiamo un misurino di percarbonato al nostro detersivo e facciamo un bel lavaggio ad alte temperature. Oppure quello che possiamo fare è riempire una bacinella con dell’acqua bollente e aggiungere poi la polvere bianca. Lasciamo in ammollo gli asciugami per tutta la notte e il giorno dopo questi saranno di un bianco splendente.

Poi per farli tornare morbidi, dato che gli asciugami vecchi tendono ad indurirsi, possiamo provare questo metodo qui.

Ma perché conviene usare questa polvere e non ad esempio la candeggina?

La differenza in realtà è sostanziale, anche se il risultato alla fine è lo stesso: un asciugamano più bianco. La candeggina ad esempio è uno sbiancante ottico, ovvero lavora sulle superfici rendendole bianche. Questi prodotti si attaccano alle fibre e poi tramite i raggi solari riflettono il bianco. Il percarbonato di sodio invece va a lavorare in profondità, rimuovendo le macchie. Si ricorda però che il percarbonato non è adatto a capi di lana, lino, seta e pelle. Ma oltre ad essere un detergente è anche un potente disinfettante.

Infine questa polvere può essere usata anche per igienizzare lavatrice, lavastoviglie, cucina, bagno e in generale tutta la casa. Ed ecco allora un trucco per far tornare gli asciugami sporchi come nuovi, e di un bianco cangiante ineguagliabile.