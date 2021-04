Dal marzo 2020 le vite di tutti noi sono cambiate radicalmente in tutti i settori. Volenti o nolenti, ci siamo dovuti abituare a nuovi ritmi e nuove abitudini. Anche in campo lavorativo. Tanti di noi oramai lavorano in smart working, una modalità di lavoro che negli Stati Uniti era già molto diffusa e che da noi è entrata a gamba tesa così, dall’oggi al domani. E dalla sera alla mattina tutti ci siamo dovuti adeguare ed attrezzarci in tal senso.

Da un lato, lavorare da casa ha i suoi vantaggi, come ad esempio la comodità di potersi alzare all’ultimo minuto e risparmiare sul carburante o sul biglietto dei mezzi di trasporto. Dall’altra parte, invece, il cosiddetto “lavoro agile” ci porta ad una totale inattività fisica. Perché diciamo la verità, già prima la vita di noi occidentali era piuttosto sedentaria. E per fare un po’ di movimento, l’unica alternativa era l’abbonamento in palestra.

Il problema più diffuso provocato dallo stare tante ore seduti alla scrivania è il mal di schiena, che porta poi a tanti altri disturbi quali la cervicalgia e la rigidità a tante altre parti del corpo. In molti hanno però trovato una valida soluzione per risolvere i problemi legati alla schiena. Ecco qui svelato il motivo per cui tutti si stanno sedendo su questo oggetto anziché sulla sedia per stare alla scrivania e lavorare al computer.

Fitball

Sedersi su una palla al posto che sulla sedia è il rimedio di tutti i mali alla schiena, sia a livello dorsale che lombare.

Chiamata anche swissball o palla da pilates, la fitball è un grande pallone utilizzato in palestra per fare tantissimi esercizi.

Posizionata davanti alla scrivania, la possiamo però utilizzare anche come una semplice sedia. Si tratta ovviamente di una sedia instabile che, proprio per questa sua caratteristica, obbliga chi ci sta sopra ad avere una postura corretta, mantenendo la schiena bella dritta e la cintura addominale ben contratta.

Raccomandazioni

Ora che abbiamo svelato il motivo per cui tutti si stanno sedendo su questo oggetto anziché sulla sedia per stare alla scrivania e lavorare al computer, attenzione ad applicare qualche accortezza.

a) Essendo un tipo di seduta instabile, è meglio abituarsi gradualmente al suo utilizzo. All’inizio è meglio usarla solo per qualche ora al giorno alternandola alla comune sedia;

b) il rischio caduta è alto (i soggetti a rischio fratture o con problemi di osteoporosi dovrebbero evitarla);

c) non è regolabile in altezza: in commercio ne troviamo di varie misure e occorre scegliere la più adatta in base alla propria altezza.

In conclusione, la fitball può essere la sedia giusta per chi è già abbastanza allenato e non ha grossi problemi. L’importante è fare attenzione a stare sempre ben sotto alla scrivania con le gambe e appoggiare comodamente gli avambracci sulla superficie del tavolo.