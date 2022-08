Oramai quasi tutti stanno partendo per le vacanze estive. Prima di lasciare la propria città però ci sono delle ultime faccende da sbrigare in modo da trovare la casa pulita e in ordine. Infatti oltre alla classica preparazione delle valigie infatti ci sono da sistemare sia il frigorifero che la dispensa. È consigliabile infatti mangiare gli alimenti che si possono consumare crudi e cuocere e congelare gli altri. Infatti mettendo delle preparazioni già pronte nel congelatore si possono avere pranzi e cene già pronte al proprio ritorno. In alternativa si possono preparare delle conserve in modo da non dovere buttare nulla. Per questo oggi spieghiamo come mettere via un alimento che spesso viene lasciato in frigorifero per giorni e giorni.

Gli ingredienti necessari per la sua preparazione

Non avremo mai più l’aglio abbandonato nelle ante del frigo con questo trucco. Scopriamo insieme come possiamo preparare una deliziosa salsa di origine libanese, chiamata toum.

100 g di aglio già sbucciato;

60 g di succo di limone;

135 g di olio di semi, preferibilmente quello di vinacciolo;

10 g di sale, preferibilmente la varietà iodata.

Mai più l’aglio lasciato in frigo con una deliziosa ricetta della nonna

Per prima cosa è necessario prendere tutto l’aglio che si intende inserire in ricetta e pulirlo. Prendere quindi gli spicchi ad uno ad uno e poi rimuovere la parte verde interna, detta anche anima. Infatti in questo modo tutta la salsa risulterà più digeribile. Poi mettere gli spicchi all’interno di un mortaio e incominciare a pestare, aggiungendo l’olio a filo. In questo caso il più indicato è quello di vinacciolo, ma se non lo si avesse in casa va bene uno qualsiasi di semi. L’importante è che abbia un sapore neutro e non invadente, al contrario di quanto accade con il nostrano olio d’oliva. Aggiungere man mano anche la quantità di succo di limone spremuto. Se si desidera ottenere la maggior parte di liquido possibile basta passare 30 secondi il frutto nel microonde. Per non sporcare e non rischiare di spargere in giro i semi poi consigliamo di forare una delle due estremità e di estrarre da lì il succo. Salare a proprio piacimento e conservare in un barattolo ermetico per un periodo massimo di due settimane.

