Tempo di mettersi in cucina con delle ricette originali e creative. Tutti conosciamo le crepes, soprattutto però quelle dolci che amiamo farcire con il cioccolato oppure delle marmellate. Un dessert zuccherino veramente gustoso.

Ma le crepes possono essere anche salate e quindi possono sostituire, ad esempio, la piadina oppure un panino. E perché non portarla come pranzo al sacco se andiamo al mare oppure in montagna. Una ricetta originale, gustosa, ricca di proprietà e che ci darà la giusta forza per proseguire la giornata.

Le crepes verdi

Potrà sembrare strano ma le nostre crepes avranno un colore inusuale. Infatti non saranno bianche, ma di un bel verde vivo. Ma come mai? Molto semplice, perché il nostro impasto sarà composto principalmente da spinaci.

Possiamo usare quelli surgelati, in questo modo possiamo preparare il nostro piatto più rapidamente. Poi, ovviamente, sarà necessario un uovo e della farina per completare l’impasto. Ma vediamo adesso bene, passo dopo passo, come farle, gli ingredienti e come farcirle.

Ricetta delle nonne delle crepes salate verdi di spinaci e farcitura

La prima cosa che ci servirà per realizzare la nostra crepes saranno degli spinaci. Prendiamo allora 100 grammi di spinaci surgelati e mettiamoli sul fuoco a bollire. Una volta cotti scoliamoli per bene e versiamo in un frullatore.

Al suo interno aggiungiamo 1 solo uovo, circa 45 grammi di farina (possiamo usare anche quella di avena, di riso e altro, a seconda delle nostre preferenze), 80 grammi di acqua, sale e poi del pepe.

Azioniamo il nostro frullatore e spegniamolo solo quando avremo un composto omogeneo. Ora non dobbiamo fare altro che versarlo in padella e cuocerlo per qualche minuto da un lato e qualche altro minuto dall’altro. Come se fosse una frittata.

Come farcirle

Una volta che il nostro impasto è pronto non ci resta che farcirlo nel modo che preferiamo. E possiamo seguire un pochino la stessa farcitura che abbiamo usato per fare i nostri bruschettoni. Ad esempio possiamo mettere la bresaola, pomodori secchi e mozzarella. Oppure rucola, grana e prosciutto crudo. Se preferiamo il pesce possiamo mettere al suo interno del salmone affumicato, del formaggio spalmabile e anche dell’avocado.

Insomma la farcitura è veramente infinita e possiamo divertirci moltissimo con tutti gli alimenti che vogliamo. Così abbiamo preparato la ricetta delle nonne delle crepes salate verdi di spinaci e possiamo gustarla a pranzo.

