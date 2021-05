Prendiamo una splendida passeggiata in queste giornate di primavera avanzata. Temperature non troppo alte, con sole alternato alle nuvole. Temperatura attorno ai 20 gradi, magari con un venticello che sembra rinfrescarci. Condizione ideale per godersi la giornata. Eppure, a sera ecco arrivare un inatteso e terribile mal di testa. Giornata rovinata e mano alla pastiglietta o alla bustina di antinfiammatorio. Abbiamo appena presentato ai nostri Lettori la causa sconosciuta, o, quasi del mal di testa. Almeno secondo un recente studio canadese. Eccoli dei fattori sconosciuti ma micidiali che provocano un terribile mal di testa e che non sono legati né allo stress e né alla stanchezza di tutti i giorni. Uno è il vento, ma gli altri? Vediamoli assieme ai nostri Esperti.

Attenzione al vento e agli odori che trasporta

Forse se ci avessero detto prima che degli odori forti avrebbero potuto causarci il mal di testa, non ci avremmo creduto. Sostanze chimiche, vernici e solventi, a parte. È pur vero che olfatti molto sensibili possono subire gli odori particolarmente forti. Magari provocando un piccolo senso di nausea e del fastidio. Invece, secondo un recente studio canadese, il vento e molti degli odori che trasporta possono causare un mal di testa inatteso e fastidioso. Soprattutto, gli scienziati invitano a stare molto attenti al vento caldo, in grado di causarci l’insorgere di questo improvviso malessere.

Anche i chili di troppo pesano

Eccoli dei fattori sconosciuti ma micidiali che provocano un terribile mal di testa e che non sono legati né allo stress e né alla stanchezza di tutti i giorni, ma sono riconducibili anche al sovrappeso. Per questo, dovremmo cercare sempre di mantenere un peso forma abbastanza regolato. Quale è la connessione tra i chili di troppo e l’emicrania? Il legame è l’eccesso di adipe. Questo rilascia alcune sostanze infiammatorie, nocive per il nostro organismo. Sostanze che andrebbero a colpire anche la testa. In questo senso, infatti risulta molto importante perdere i chili in eccesso, ma sempre seguendo i dettami di uno specialista. Gli scienziati canadesi hanno comunque dimostrato che molti pazienti, perdendo peso, non si lamentavano nemmeno più del mal di testa.

