Ora che il sole splende più decisamente sui nostri vetri è possibile che si mettano in evidenza gli aloni alle finestre e ai balconi. Anche se sono tanti i metodi per pulire questo è particolare e la casa brilla come non mai con questo efficacissimo rimedio della nonna per avere vetri splendenti e senza aloni.

Il problema degli aloni

Nella pulizia dei vetri si cerca di ottenere un effetto brillante ma che non lasci aloni. Non è semplice risolvere il problema degli aloni che appaiono sempre quando meno ci si aspetta. Nonostante tutti gli sforzi da parte nostra questi sembra proprio che siano restii ad andar via.

Gli aloni presenti sulle nostre finestre sono dovuti ai vari detergenti che utilizziamo per la loro pulizia. Quando non usiamo un prodotto specifico per i vetri incorriamo in questo pericolo. Un esempio è il sapone per i piatti che è molto forte ed è difficile da eliminare dai vetri. Nonostante il lavaggio, resta sempre del sapone non deterso sul vetro della finestra e con la luce del sole che batte su di essi si creano gli aloni.

Evitiamo perciò di usare saponi per eliminare la possibilità di creare degli aloni. Un sistema della nonna poco utilizzato ma molto efficace è il limone. Le nostre nonne lo utilizzavano anche per dare una leggera profumazione di fresco, oltre ad avere un effetto gradevolmente energizzante.

Per la pulizia dei vetri basta premere il succo di uno o due limoni in un poco d’acqua tiepida e possiamo aggiungere ad essa anche la buccia gialla. Useremo un panno in microfibra che passeremo sui vetri da trattare. Asciugheremo con un panno grezzo di cotone oppure con la carta da giornale, quella dei quotidiani.

Gli effetti del limone sui vetri

L’azione sgrassante e igienizzante del limone agirà immediatamente. Inoltre eliminerà efficacemente i residui di precedenti detergenti utilizzati facendo sparire gli aloni. Ma la vera astuzia è che il limone non solo pulirà e igienizzerà a fondo il vetro ma gli donerà anche un effetto brillante, così che la casa veramente risplenderà e profumerà di primavera. Un sistema naturale a allo stesso tempo efficace.

