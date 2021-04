Le erbe infestanti sono l’incubo di chi coltiva la terra. Certo, i contadini cercano di fare ogni cosa che possono per bloccarne l’espansione e la diffusione. E, da loro, possiamo imparare molte tecniche naturali, che lasciano da parte tutti i prodotti chimici. Oltre che per ragioni ecologiche, possiamo sempre trovare dei rimedi naturali contro la diffusione delle erbacce.

Oggi, Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo concentrarci su una tecnica che è anche perfetta per i nostri balconi e le nostre terrazze. Magari, come abbiamo consigliato in questo articolo, abbiamo preso e piantato queste piante coloratissime e profumatissime. Tuttavia, vediamo che dopo un po’ di tempo il terriccio in cui le abbiamo piantate è invaso da erbe infestanti.

Queste ultime, oltre a essere oggettivamente poco belle da vedere, possono causare anche la morte della nostra piantina. Infatti, mai più erbe infestanti grazie a questa tecnica rivoluzionaria che non inquina.

Pacciamatura

Come ricordavamo prima, la pacciamatura è una tecnica che prendiamo in prestito dall’agricoltura. In soldoni, andiamo a coprire il terreno o il terriccio con uno strato di pietre, materiali vari o anche teli di plastica bucati.

Questa tecnica antichissima, oltre a proteggere le piante dalle erbe infestanti, le protegge anche da piogge forti. Infatti, l’erosione è un problema che in molti sottovalutano ma che può rovinare tutto ciò che abbiamo piantato.

Inoltre, un altro punto a favore della pacciamatura è proprio quello di mantenere costante la temperatura del suolo. In questo modo, si impedisce che il gelo uccida le piante o che il calore troppo forte le bruci.

I migliori materiali da usare

Se parliamo di piccoli vasi che teniamo in casa, naturalmente il materiale migliore da usare è il cippato. In pratica, parliamo di trucioli di legno tagliuzzati e sminuzzati.

Possiamo trovare il cippato in qualsiasi negozio che vende prodotti per il giardinaggio o per l'agricoltura, ma forse non al supermercato. Altrimenti, potremo sempre optare per delle pietruzze, che potrebbero anche dare un colore diverso al vaso.