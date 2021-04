Se pensiamo alle piante pensiamo subito a serre, balconi profumati e colorati, giardini. Pensiamo a dei vegetali che usiamo per ornare gli esterni delle nostre case, per dare quel tocco di colore in più. Alcuni, i più esperti, scelgono anche delle piante come ingredienti per la cucina. Altri ancora, scelgono delle piante per gli interni delle case.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato l’argomento, specialmente in questo articolo. In pochi, però, osano scegliere delle piante per il bagno. E, in pochissimi, scelgono la pianta di cui vorremmo parlare oggi. In particolare, si tratta di una pianta che spesso conosciamo per averla vista nei giardini. Invece, si può benissimo curare a casa e coltivarla. Ecco perché tutti stanno scegliendo questa pianta straordinaria per bagni profumatissimi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una pianta che serviva per lavare

Se conoscessimo bene il latino già lo sapremmo. La parola lavanda, oltre ad indicare una bellissima pianta, indica un verbo. Infatti, lavanda vuol dire da lavare, ovvero la pianta che serve per lavare. Il suo profumo è fragrante e inconfondibile, e piace a tutti. Chiariamolo subito però, tenere la lavanda in vaso e in casa non è facile.

Come fare

Se vogliamo mettere una pianta di lavanda in bagno, dovremmo dotarci di un bel terriccio fertile, del concime calcareo e di una zona molto soleggiata. In più, dobbiamo essere consci della presenza di varie tipologie di lavanda.

Quella francese, la meno profumata, è però la più indicata per la coltura in vaso. Inoltre, il vaso deve davvero essere grande, dato che la lavanda ha bisogno di molto spazio per vivere.

Sole e aria

Come già anticipato, la lavanda ha bisogno di molto sole. Non solo però, dobbiamo ricordarci anche che la lavanda ha bisogno di molta aria. In definitiva, dobbiamo scegliere un luogo soleggiato e areato del bagno, magari proprio sotto la finestra.

In questo modo, avremo bagni sempre piacevoli e profumati. Ecco perché tutti stanno scegliendo questa pianta straordinaria per bagni profumatissimi.