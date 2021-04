Ogni tanto, ci tocca fare i lavori di casa. Potrà non essere la cosa più piacevole del mondo, ma è necessaria, per cui dovremo conviverci. Per farlo, troviamo dei modi utili per rendere tutto più facile.

In un articolo precedente, abbiamo consigliato un metodo giapponese davvero efficace per velocizzare molto il nostro lavoro. Esso però richiede una certa dedizione, e può essere impegnativo all’inizio. Ciò che invece vedremo oggi è davvero facile, e richiede giusto un po’ di ragionamento. Fare i lavori di casa diventa uno scherzo con questo facile metodo usato dalle migliori aziende americane.

Capiamo davvero i nostri impegni

Quando ci organizziamo per fare le pulizie, ci sono alcune cose che non consideriamo. Magari siamo molto precisi nello scegliere cosa fare prima e cosa dopo, però non stiamo molto attenti al tempo necessario per fare tutto. Non solo, ma non teniamo conto di quali sono i lavori che preferiamo fare e quali invece odiamo proprio.

Qui possiamo chiedere aiuto agli esperti di economia aziendale: essi ci diranno che dobbiamo stare attenti alla nostra “capacità produttiva”.

Che cosa significa

Per le aziende, capacità significa quanti pezzi una macchina può lavorare ogni giorno. Per noi, è piuttosto simile: quanti lavori possiamo fare in un giorno intero? Cerchiamo di capirlo innanzitutto decidendo quanto tempo dedicare alle pulizie. Poi prendiamo ciascuna attività, e capiamo quanto ci mettiamo per eseguirla. Magari siamo velocissimi a lavare il bagno ed i pavimenti, ma cambiare le lenzuola ci annoia troppo.

E quindi, potremmo organizzarci così: al mattino facciamo bagno e pavimenti, ed al pomeriggio solo le lenzuola. Poi, riposo fino a sera. Dopotutto, abbiamo appena fatto una cosa che davvero odiamo.

Insomma, ciò che dobbiamo fare è tenere conto di quello che facciamo bene e di ciò che invece fatichiamo a portare a termine. Capiamo i nostri limiti, ed organizziamoci di conseguenza. Fare i lavori di casa diventa uno scherzo con questo facile metodo usato dalle migliori aziende americane. Quando inizieremo a metterlo in pratica, noteremo subito la differenza, e fare le pulizie sarà subito più leggero.