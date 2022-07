Vivere in un ambiente pulito e perfettamente igienizzato è importante per la salute di tutti i membri della famiglia. Dunque, particolare attenzione bisogna prestare alla stanza da bagno in cui proliferano facilmente germi e batteri. Sicuramente, pulire il bagno resta uno dei lavori di casa più noiosi e impegnativi, soprattutto se si tratta di eliminare incrostazioni dure e ostinate di calcare e togliere macchie di muffa da angoli difficili. Senza contare che l’antiestetico fondo ingiallito del WC è sempre una costante.

Per ottimizzare i tempi e raggiungere risultati in pochi minuti, il mercato offre una vasta gamma di prodotti chimici capaci di eliminare sporco e batteri. Alcuni esperti hanno anche stilato una classifica dei prodotti anticalcare migliori del 2022 che si possono acquistare al supermercato.

Rimedi naturali

Esistono, poi, dei rimedi naturali che sfruttano le doti di alcuni ingredienti che, probabilmente, già abbiamo in casa. Un modo alternativo, più ecologico e meno dispendioso per pulire casa. La manutenzione del box doccia non è certamente un gioco da ragazzi, tuttavia, con qualche piccolo segreto della nonna, possiamo ottenere degli ottimi risultati. Per non avere mai più doccia con incrostazioni di calcare e muffa, oppure scarichi intasati e che fanno fuoriuscire cattivi odori, ecco cosa fare.

Muffa, calcare e impurità varie non sono facili da debellare, soprattutto se parliamo di ambienti sempre umidi. La verità è che il box doccia andrebbe asciugato ad ogni utilizzo. In questo modo, schizzi di acqua o sapone andranno subito eliminati e sarà ridotta la comparsa di macchie, muffa e calcare. D’altronde, “prevenire è meglio che curare” è un detto sempre valido. In alternativa, possiamo agire in questo modo.

Mai più doccia con incrostazioni di calcare e muffa o scarico che puzza con questi semplicissimi rimedi naturali

Partiamo dall’eliminazione di muffa e calcare. Secondo i classici rimedi della nonna, l’aceto e il bicarbonato sono due ottimi alleati. In un contenitore spray versare dell’aceto bianco e dell’acqua tiepida. Mescolare e poi vaporizzare sulle superfici del box doccia. Passare una spugna inumidita e poi sciacquare e asciugare. Con 3 cucchiai di bicarbonato, uno di acqua e uno di aceto bianco si ottiene una pasta densa da passare con una spugna sulle zone da pulire.

Altro rimedio naturale prevede 150 g di acido citrico e un litro d’acqua calda. Sciogliere l’acido nell’acqua e poi vaporizzare sulle superfici da lavare. Far agire per qualche minuto e poi strofinare con una spugnetta, sciacquare e asciugare con un panno in microfibra.

Trucchi per scarichi

Trovarsi a dover combattere scarichi maleodoranti non è mai piacevole. Per contrastare questo fenomeno si consiglia di far bollire 4 bicchieri di aceto bianco, poi aggiungere 4 cucchiai di bicarbonato, mescolare e versare nello scarico della doccia la miscela ancora calda (non bollente). Altra soluzione molto efficace è quella del sale da cucina e bicarbonato. Versare 200 g di sale e 200 g. Poi, versare pian piano dell’acqua calda. In questo modo, i residui di sporco dovrebbero sciogliersi velocemente.

