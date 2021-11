Un bel taglio di capelli va sicuramente ben oltre l’aspetto estetico. Che siano lisci, ricci o mossi, l’acconciatura definisce il volto, nasconde le imperfezioni, dona personalità e per questo si potrebbe dire che è anche molto utile all’autostima.

Capita spesso di voler rinnovare la propria immagine per avere una versione di sé differente, più pulita o arruffata in base allo stato d’animo del momento. Se poi si ha una certa età, il desiderio di voler correggere piccoli difetti e di apparire più luminosa e sgargiante è maggiormente sentito, e un’acconciatura ad hoc è proprio quello che ci vuole. Un taglio di capelli fatto su misura, infatti, è davvero un ottimo espediente per ottenere un effetto anti-età sul viso.

Basta con le solite acconciature per distinguersi con originalità ed essere seducenti e giovanili è questo il taglio di capelli più appropriato per una donna matura

Ridare vigore alle linee del capello e colorito alla pelle, giocando con varie tonalità e sfumature delle tinte, può regalare realmente sensazioni nuove ed esaltanti. Per ritrovare la giusta raffinatezza, però, è importante evitare tagli pesanti e dritti o il classico capello corto da bigodino, che accentuano invece l’età. Basta infatti con le solite acconciature, per distinguersi con originalità ed essere seducenti e giovanili è questo il taglio di capelli più appropriato per una donna matura.

Si tratta di un taglio originale, conosciuto e fortemente amato anche dalle grandi star di Hollywood. È in grado di incorniciare il viso, donare volume e reinterpretare le forme in maniera innovativa, pur non tralasciando il suo orientamento classico.

È la versione invertita del tradizionale caschetto, più corto dietro e più lungo davanti. Visto lateralmente disegna una linea obliqua cha va dalla nuca al mento. È un taglio molto versatile, si può giocare sia sulle lunghezze che sullo sbieco della linea accentuandolo o meno. Infatti la parte anteriore può addirittura arrivare sulle spalle. Quest’asimmetria dona movimento e crea volume, facendo apparire la chioma folta, anche se si hanno pochi capelli o se sono particolarmente sottili.

Questo taglio è perfetto sia in versione liscia che mossa, e si può portare con la riga centrale o laterale. Inoltre si addice a volti ovali, tondi e squadrati, meno indicati invece sono quelli lunghi.

Come ottenere un’acconciatura perfetta

Per un cambio di stile che soddisfi pienamente le aspettative non bisogna tralasciare la questione del colore. È, come si suol dire, la ciliegina sulla torta. Dà, infatti, quel tocco che completa l’opera altrimenti incompiuta.

Le donne mature con un taglio come questo, più giovane e sbarazzino, possono contribuire maggiormente all’originalità della forma con un tocco di colore lavanda fumoso. Dona sfumature uniche ed eleganti, capaci di ringiovanire senza mascherare. I capelli bianchi, infatti, si mimetizzano senza problemi, ed inoltre non richiede una manutenzione eccessiva.

Per essere e sentirsi più giovane e bella è questa la strada da intraprendere con spontaneità!

