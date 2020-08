Un vero e proprio strumento di lavoro: il personal computer. Così importante, giustamente, da meritare, all’interno dei decreti ministeriali, delle voci di spesa e di sovvenzione per l’acquisto. Sempre più leggeri, tecnologici, moderni e all’avanguardia, i pc sanno ormai venire incontro a tutte le nostre esigenze lavorative. Ma, noi sappiamo fare altrettanto? La riprova è data dal panico che scatta quando non si accende per qualche motivo. Ci sentiamo letteralmente perduti. Il pc ha bisogno di cure, di manutenzione, di tutto il rispetto per un importante “collega” virtuale di lavoro. Se non conosci tutti i segreti per allungare la vita del tuo pc eccoli qui, nell’articolo a cura dei nostri esperti di Pdb.

L’ambiente e il calore

La prima cosa da fare se vogliamo che il nostro pc viva a lungo, è farlo permanere in zone della casa che siamo fresche e lontane dal calore. Meglio ancora se ventilate, per tenere monitorata e costante la temperatura della scheda madre e del processore. Se il pc è super professionale, consigliamo di installare delle ventole che mantengano sempre la temperatura sotto i 60 gradi, soglia critica per la crisi del pc!

La pulizia

Una delle cose che tendiamo a sottovalutare è quella più semplice: la pulizia del pc. Eppure, stando alle statistiche dei laboratori di riparazione, è una delle cause maggiori di guasto. Soprattutto se abbiamo animali e bambini in casa, con la possibilità che si infili di tutto nella griglia del motore.

Il gruppo di continuità

Se in casa avete già un gruppo di continuità, allora è il caso che colleghiate il vostro pc. La metà dei problemi di un computer viene dagli sbalzi di elettricità, che possono guastarlo anche in maniera irreparabile! Ricordate di tenere monitorate le batterie del gruppo, che, a rigor di logica, andrebbero cambiate ogni tre anni, considerando che quasi sempre, intervengono in caso di blackout, per reggere il cancello elettrico, l’impianto d’allarme e i frigoriferi di casa!

Hard disk

Se non conosci tutti i segreti per allungare la vita del tuo pc eccoli qui, a partire dall’hard disk, o disco rigido. Il cuore pulsante del pc. Grazie a lui salviamo i file anche nei momenti di crisi e il suo stato di salute è fondamentale, come quello del cuore negli umani. La sua deframmentazione lo libera da tutti quei dati che ne peggiorano le prestazioni e lo rallentano. Consigliamo di effettuarla almeno una volta al mese, assieme a tutte le operazioni di pulizia della macchina.

