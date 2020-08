Con questo titolo bancario si rischia il 2% del capitale per puntare a un rialzo di almeno l’80%. Siamo, quindi, in presenza di un possibile trade molto profittevole che potrebbe essere interessante anche per gli investitori più prudenti.

Il titolo azionario che offre questa opportunità è Banca Sistema. Questo istituto bancario non è, però, interessante solo dal punto di vista dell’analisi grafica e delle opportunità che offre, ma anche per i conti che ha presentato al 30 giugno 2020. Basti pensare che l’utile prima delle imposte al 30 giugno 2020, in aumento del 7% rispetto al primo semestre 2019, è pari a 16,9 milioni di euro. Inoltre il CET1 è risultato essere pari al 13,7%, ben superiore all’8% minimo richiesto dalla BCE.

Questi ottimi numeri si traducono in un consenso Buy da parte degli analisti che vedono un prezzo obiettivo medio tale che Banca Sistema, alle quotazioni attuali, risulta essere sottovalutata del 40% circa. Lo stesso livello di sottovalutazione, 51,6%, si ottiene confrontando le quotazioni attuali con il fair value di Banca Sistema calcolato con il metodo del discounted cash flow. Anche la valutazione basata sul metodo dei multipli degli utili esprime una sottovalutazione molto interessante che si aggira intono al 100%.

Se con questo titolo bancario si rischia il 2% del capitale per puntare a un rialzo di almeno l’80%, cosa fare secondo l’analisi grafica e previsionale?

Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 28 agosto a quota 1,832 euro in rialzo dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

La chiave per interpretare il futuro del titolo bancario passa per il time frame giornaliero. Le ultime 9 sedute si sono sviluppate all’interno del trading range 1,7926-1,8425 euro, per cui solo la rottura in chiusura di giornata dei livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni sul giornaliero. Inoltre tale direzionalità, se al rialzo, potrebbe anche favorire il superamento dei forti ostacoli presenti in area 1,9339 euro e 2,0206 euro sul settimanale e mensile, rispettivamente, dove la tendenza in corso è rialzista. In questo caso i prezzi di Banca Sistema potrebbero accelerare al rialzo dirigendosi verso gli obiettivi indicati in figura per un potenziale rialzo di almeno l’80%.

La strategia consigliata è la seguente

comprare subito il titolo e far scattare lo stop nel caso di chiusura giornaliera inferiore a 1,7926 euro. In questo caso si rischierebbe una perdita del 2% per un potenziale rialzo di almeno l’80%.

