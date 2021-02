Guardare un programma sullo smartphone è comodo, specialmente se siamo in giro fuori casa. Ma se siamo in casa, guardare in un piccolo schermo di 5/6 pollici non è il massimo.

Il massimo sarebbe poter vedere ciò che trasmette lo schermo del telefono alla tv. In questo articolo riveleremo come vedere proiettato sullo schermo tv ciò che passa sul display dello smartphone.

Le limitazioni dello smartphone quando si guarda un video

Guardare i video in ogni momento, in ogni luogo, in ogni situazione. Grazie allo smartphone si può fare tutto questo. In treno, sui mezzi pubblici, in ufficio, in auto, basta collegarsi ad un’app e si possono vedere programmi, film e quant’altro.

Bello, ma per quanto lo schermo dello smartphone sia grande, al massimo si possono vedere i programmi scelti in un 6 pollici. Se si dispone di un tablet, le dimensioni dello schermo possono arrivare a 10 pollici, massimo 11. Ma non di più.

Ma quando siamo a casa sarebbe bello poter vedere il display dello smartphone a 24 pollici, 32 pollici, o magari 55 pollici. Insomma, sarebbe fantastico poter vedere ciò che passa sullo schermo dello smartphone in uno schermo grande come il televisore.

Come vedere proiettato sullo schermo tv ciò che passa sul display dello smartphone

Un sogno che è possibile. È possibile vedere proiettato sul televisore ciò che si sta vedendo sul display dello smartphone. Ci sono due modi per ottenere questo risultato. Attraverso l’utilizzo di un apposito cavo, oppure attraverso il Wi-Fi di casa.

Per vedere trasmesso sullo schermo della tv quello che sta passando sul display del telefonino, ci sono due modi: tramite cavo e tramite Wi-Fi. Se il televisore non è di ultima generazione, soprattutto se non è una smart tv, sarà necessario collegare televisore e smartphone con un cavo.

Vedere lo smartphone in tv tramite un semplice cavo

Se il cellulare è Android e ha una presa USB con standard MHL, basta un cavo HDMI e un adattatore. L’adattatore (connettore HDMI-MHL), è un cavo USB MHL con un alloggiamento per il cavo HDMI.

Si collega il cavo USB al cellulare. Poi si inserisce un cavo HDMI da una parte nell’adattatore e dall’altra nella porta, sempre HDMI, del televisore. Non occorre fare altro. Selezionando dal televisore la porta HDMI si vedrà lo smartphone nel televisore.

Per sapere se lo smartphone adotta la tecnologia MHL, occorre guardare nella scheda tecnica del telefono.

Proiettare il display dello smartphone in uno schermo di una smart tv attraverso il Wi-Fi

Per chi ha una smart tv il gioco è ancora più semplice. Lo si può fare attraverso la tecnologia Miracast di cui sono dotati tutte le smart tv e tutti gli smartphone Android dalla versione 5.0 in poi.

Per proiettare lo schermo dello smartphone nella tv attraverso il wireless, occorre che tv e smartphone sia collegati alla stessa sorgente Wi-Fi. Poi occorre attivare la funzione Miracast sulla tv. A questo punto si va sulle impostazioni del telefono e si cerca nel menù la voce display o dispositivi collegati. All’interno di questo sottomenu si cerca la voce schermo wireless e si collega tv e telefono.

Approfondimento

Perché è meglio non caricare lo smartphone in auto se non si vuole danneggiare telefono e veicolo