Mai più candele che si esauriscono in un battibaleno! Ecco 3 trucchi che tutti dobbiamo conoscere

Le candele, profumate o non, sono un elemento decorativo perfetto per creare una magica atmosfera nei prossimi giorni di festa. Per evitare che si consumino troppo rapidamente, vediamo insieme alcuni semplicissimi stratagemmi da mettere in atto per farle durare di più.

In questi giorni che precedono le feste, ovunque si respira un’atmosfera magica. Nelle case ci si riunisce con i parenti, anche quelli che si incontrano di rado durante il resto dell’anno. Il Natale e le feste attigue portano con loro voglia di convivialità. Per aumentare questo senso di calore, ecco allora che anche la casa si veste di festa con vari addobbi.

Inoltre, è molto suggestivo illuminare in maniera delicata e soffusa gli ambienti con delle candele. Un elemento decorativo che possiamo trovare di ogni forma e colore, dimensione e profumazione. In vendita se ne trovano di vari tipi e di tutti i prezzi. Esistono brand rinomati davvero molto costosi. Per risparmiare, però, possiamo anche realizzarle in casa. Ad ogni modo, il grande problema delle candele è che finiscono alla svelta.

Candele: le regole base per la prima accensione

Al primo utilizzo, l’ideale sarebbe lasciare accesa la candela almeno un paio d’ore, in modo che lo strato di cera più in superficie si sciolga del tutto. Così facendo, non si creerà quel caratteristico buco centrale. Se, però, il foro tanto odiato si fosse formato, possiamo livellare la candela con una spatola dopo averla fatta ammorbidire mettendola a bagnomaria per un quarto d’ora circa.

Mai più candele che si esauriscono in un battibaleno!

Per evitare che le candele finiscano in men che non si dica, basta conoscere, ed applicare, uno dei seguenti metodi che stiamo per spiegare. Il primo metodo consiste nel conservare le candele in freezer. Le basse temperature, infatti, fanno indurire la cera, rendendo così più lento il suo scioglimento. Un altro metodo molto valido consiste nello stendere un velo di smalto per unghie sulla parte superficiale della candela. Questo creerà una sorta di barriera che renderà la cera più resistente e “dura” da sciogliere. Ovviamente, per non rovinare la resa estetica, si consiglia di usare lo smalto trasparente!

Il terzo sistema consiste nello spargere del sale da cucina attorno alla fiamma, proprio quando è accesa. Bisogna stare molto attenti a non mettere il sale a diretto contatto con la fiamma perché potrebbe generare piccole scintille. Applicando uno di questi 3 stratagemmi, il consumo delle candele risulterà più basso e, di conseguenza, le candele stesse dureranno molto di più.

Altri 2 utili consigli per un’ottima conservazione

Una volta accese, le candele vanno lasciate dove sono. Mai spostarle da una parte all’altra della stanza o, peggio ancora, da un ambiente ad un altro. Il movimento, infatti, farebbe muovere la cera già sciolta che andrebbe e coprire lo stoppino, rendendo complicate le successive accensioni.

Sempre in tema stoppino, la sua lunghezza ideale è di 2,2 cm. Va quindi tagliato in modo da assicurarsi un’ottima resa della propria candela. Grazie a tutti questi utilissimi consigli, potremo finalmente dire mai più candele che si esauriscono in un battibaleno!