Decorazioni e colori particolari per un albero di Natale diverso dal solito: stupirà tutti!

L’albero di Natale è il protagonista indiscusso di questi giorni in ogni casa. C’è chi lo fa sempre uguale ogni anno e chi, invece, vuole stupire gli ospiti con qualcosa di originale e diverso dal solito. Ecco alcune idee che lasceranno tutti a bocca aperta.

Mancano appena 10 giorni a Natale. Anche se in molti Paesi non si festeggia, per la nostra cultura è la festa più importante dell’anno. Porta una ventata di gioia e, in molti, sfruttano le giornate di festa anche per fare qualche attività divertente insieme a tutta la famiglia.

Per Natale, ogni casa viene addobbata a festa. Tra presepi e ghirlande, angioletti e stelline, pupazzi di neve e Babbi Natale, l’indiscusso protagonista del 25 dicembre è ovviamente l’albero di Natale.

I colori e i dettagli di un albero di Natale classico

Sicuramente, i più tradizionalisti non rinunciano ad un bell’abete ornato con luci e palline. Le tinte classiche sono oro e rosso. Per un risultato elegante e molto raffinato, la scelta non potrà che ricadere sulla sofisticata abbinata blu e argento. Le cose più classiche non stancano mai. Tuttavia, c’è anche chi ha uno spirito un po’ più ribelle e non ama adeguarsi agli stereotipi. Stupire gli ospiti è semplice: basterà infatti scegliere decorazioni e colori particolari per un albero di Natale originale.

Le tendenze moda per l’albero di Natale 2022

Cominciamo a prendere spunto da ciò che suggerisce la moda. I colori natalizi di quest’anno sono:

panna, argento, azzurro ghiaccio e blu;

tutti i toni del beige e del sabbia accostati ad un arancione smorto e sbiadito;

rosa cipria, argento metallizzato e lilla;

nero e marrone scuro;

“total white”: albero, luci e palline.

Ecco qualche idea per decorazioni e colori particolari per un albero di Natale che farà parlare di sé

In genere, i meno tradizionalisti sono allergici anche alle mode. Vediamo quindi qualche spunto da cui trarre ispirazione per alberi di Natale alternativi.

Anzitutto, al posto del classico albero verde potremmo sceglierne uno tutto bianco, rosso, viola o fucsia. E così già la base non potrà passare inosservata!

Al posto delle classiche palline, poi, potremmo appendere simpatici origami in carta (stelle, alberelli di carta, fiocchi di neve, ventagli, angioletti, animaletti ecc…). Gli amanti dei viaggi potrebbero adornare il loro albero con piccoli souvenir provenienti da vari angoli del Mondo.

Infine, al posto delle classiche file di luci, perché non optare per appariscenti illuminazioni in 3D o scritte al neon?

2 idee per non rinunciare a questo simbolo anche se si ha poco spazio

Per molti, trovare un posto dove collocare per circa un mese l’abete di Natale può essere un problema. Non tutti hanno a disposizione spazi molto ampi. Per non parlare poi della presenza di gatti o bambini piccoli…

In questo caso, una bella idea potrebbe essere l’albero capovolto che pende dal soffitto. Meno particolare ma comunque simpatica l’idea di un albero da parete, realizzato con legnetti di misure diverse da disporre a triangolo, e poi aggiungere i decori preferiti.