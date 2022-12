Tolgono il fiato le 15 idee più eleganti per addobbare camino, scala e ingresso di casa per Natale

Per passare feste indimenticabili si deve respirare un’aria natalizia in casa. Non basta fare l’albero, per creare un’atmosfera da sogno travolgente dobbiamo decorare alcuni angoli di casa spesso trascurati. Punti che, adornati con suggerimenti degni di una rivista d’arredamento, potrebbero diventare davvero scenografici.

L’ingresso è la prima stanza in cui si passa entrando in casa, per cui guai a lasciarlo spoglio, è il biglietto da visita dell’abitazione. Se decorato, farà subito sentire il Natale a noi e agli ospiti. Non importa quanto sia grande o meno, il disimpegno si potrà adornare. Ovviamente la regola rimane sempre il buon gusto e il senso della misura. Se piccolo, meglio non sovraccaricarlo.

Tolgono il fiato le 15 idee più eleganti per addobbare la casa oltre l’albero di Natale

Molti collocano l’albero di Natale proprio all’ingresso, ma in realtà esistono decorazioni più originali. Possiamo dare spazio a piccoli dettagli natalizi. Collochiamo cuscini con ricami di Natale o in tartan rosso sulla possibile panca. La medesima fantasia si potrà riprendere in una tovaglietta da collocare sulla console o specchiera. Sull’attaccapanni invece potremmo appendere dei berretti da Babbo Natale. Per realizzarli basterà incollare tra loro due triangoli di stoffa rossa sovrapposti e completarli con ovatta nella punta e nell’orlo.

Se dovessimo avere una parete libera, disponiamo diversi fili di luci bianche o gialle affiancati. Potremmo bloccarle sul muro con del nastro adesivo trasparente potente. Ancor più speciale potrebbe essere agganciarle e farle scendere dal soffitto. In certi casi è consigliabile usare luci dotate di batteria per risparmiare sulla corrente ed evitare condizionamenti dovuti alla disposizione delle spine in casa.

Altro suggerimento per disporre l’illuminazione in modo alternativo è servirsi del fil di ferro. Vi modelleremo delle sagome, ad esempio una stella o un albero, e vi intrecceremo le luci. Sarà possibile appenderle sul muro nonché poggiarle in terra facendovi un supporto. Davvero chic anche utilizzare dei rami di abete o di altre piante, anche spogli, sui quali disporre palline e luci. Li inseriremo poi in 3 vasi uguali ma di dimensioni differenti posizionati in un angolo per creare una certa armonia.

Non dimentichiamo scala e camino

La scala, all’ingresso o in altro luogo, può diventare un elemento di punta delle decorazioni. Potremmo disporre su ogni gradino delle lanterne con delle candele accese all’interno. Un’alternativa simpatica e innovativa è collocarvi delle scatole incartate che fungano da finti regali decorativi, oppure dei mini abeti. Più tradizionale, ma indubbiamente di gran classe, è adornare il passamano. Possiamo applicare dei fiocchi di velluto rosso o glitterati oro e argento. All’interno potremmo legarvi dei rametti di vischio o di agrifoglio. Per un effetto scintillante possiamo intrecciare lungo tutta la balaustra dei fili di perline e altri di luci.

Passiamo ora al caminetto che contribuirà anche metaforicamente a dare calore alla stanza. Per farlo sembrare uscito da un film natalizio appendiamovi lungo il bordo superiore una lunga ghirlanda verde. O, in sostituzione, delle calze e dei bastoncini di zucchero. Sopra il suo ripiano, ai due estremi, collochiamovi dei candelabri con candele rosse. Molto grazioso anche porvi un’alzatina a tema natalizio con panettone o struffoli perfetti. Una volta applicate e visto il risultato, potremo confermare che tolgono il fiato le 15 idee più eleganti per addobbare gli interni. In presenza di un cane in casa stiamo attenti a prendere alcuni accorgimenti nelle decorazioni.