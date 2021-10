Mantenere gli ambienti puliti è il presupposto per una casa fresca e sempre profumata. Nonostante ciò, possiamo usare dei prodotti naturali per profumare i nostri ambienti.

Alcune aree della nostra casa sono più soggette di altre ad ospitare cattivi odori. Ad esempio, per eliminare velocemente i cattivi odori in cucina bastano 5 inaspettati segreti della nonna.

Oggi vogliamo concentrarci sulle piante come metodo per profumare in modo naturale gli ambienti. Per una casa sempre fresca e profumata scegliamo queste 5 favolose piante semplicissime da coltivare.

Abbiamo scelto piante che necessitano di pochissime cure e che sono capaci di profumare in modo incredibile la nostra casa.

Inoltre, queste piante renderanno la nostra casa un ambiente accogliente e personale. Con un budget molto piccolo riusciremo a dare una ventata di novità e freschezza alla nostra casa.

La prima pianta da noi suggerita è il narciso bianco. Questo è il momento perfetto per mettere in casa questa pianta. Infatti, il narciso bianco è una pianta a fioritura autunnale.

I piccoli fiori di questa pianta sono profumatissimi e perfetti per rendere gradevoli i nostri ambienti. Essendo sensibili alle gelate, durante le stagioni più fredde vivono perfettamente nelle nostre case.

Scegliamo per questa pianta una posizione luminosa ma lontana dalle correnti d’aria. Basterà del comune terriccio da giardino per farla crescere bene. Infine, annaffiamole soltanto quando il terriccio è asciutto evitando i ristagni idrici.

Lavanda

Questa pianta meravigliosa possiede fiori tra i più profumati in assoluto. Sarà sufficiente tenerne una pianta in vaso per profumare naturalmente i nostri ambienti.

La lavanda deve stare in un luogo molto luminoso e possibilmente soleggiato. A differenza del narciso bianco, la lavanda non teme le correnti, ma bensì l’umidità. Pertanto, bagniamola regolarmente ma senza esagerare. Assicuriamoci che il terreno sia ben asciutto prima di aggiungere dell’acqua.

Eucalipto

Pianta tropicale profumatissima possiede foglie dal colore verde molto intenso. Date le sue origini, cresce bene in ambienti caldi e umidi. Per questo motivo coltivarla in casa la farà crescere sana e rigogliosa. Consigliamo di tenerla in bagno poiché l’umidità farà esaltare ancora di più il suo profumo. Questa pianta tende a svilupparsi in altezza, pertanto curiamo la pianta in modo che si mantenga ben folta e piena.

Geranio odoroso

I piccoli fiori di questa pianta sprigionano un gradevolissimo profumo di mela. Questi fiori generalmente sono bianchi o rosa.

Come tutti i gerani anche questi necessitano di terreni ben drenati per evitare i ristagni. Annaffiamo questa pianta la sera appena le temperature diminuiscono. Teniamo il geranio odoroso vicino ad una finestra in modo che riceva luce sufficiente per crescere bene.

Alcune orchidee

Chi ha detto che le orchidee non profumano? Infatti, alcune varietà di questa pianta profumano moltissimo. Tenerle in casa renderà le nostre stanze estremamente belle e fresche.

Ad esempio, l’orchidea cymbidium ha fiori gialli che emanano un gradevolissimo profumo di limone. I fiori dell’orchidea miltoniopsis sono grandi e spettacolari e possiedono un profumo simile a quello delle rose.

E infine c’è la brassavola. Questa particolarissima orchidea dai fiori bianchi e allungati profuma di mughetto.