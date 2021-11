Per trovare ristoro dal freddo pungente di questi giorni non c’è niente di meglio che un bel piatto caldo. Cosa più di una zuppa rigenerante può donarci quella sensazione di tepore che tutti ricerchiamo?

Le verdure dell’orto possono davvero diventare le protagoniste assolute in cucina di questo periodo. Basti pensare a questa vellutata cremosa con un delizioso ortaggio di stagione per fare scorta di fibre e vitamine.

Anche questa minestra di riso e verdure può dire la sua a tavola, poiché si prepara in un lampo e con pochi ingredienti economici.

Similmente alle ricette appena proposte, oggi illustreremo come realizzare alcune gustose zuppe casalinghe. Saranno la nostra salvezza quando non sappiamo cosa cucinare per proteggerci dai rigori invernali.

Tutti a tavola con queste 3 zuppe invernali fumanti che scaldano cuore e palato

Con la prima ricetta prepareremo una squisita zuppa di funghi e sedano rapa. Per prima cosa dovremo realizzare un soffritto con porri e scalogno. Aggiungiamo anche il sedano a pezzetti e qualche cucchiaio di brodo caldo.

Lasciamo sul fuoco per circa 30 minuti, poi mettiamo da parte un cucchiaio di zuppa e frulliamo tutto il resto. A questo punto soffriggiamo in un’altra pentola uno spicchio d’aglio e aggiungiamo i funghi champignon. Per finire sfumiamo tutto con un bicchiere di vino bianco.

A cottura ultimata uniamo i funghi alla zuppa di sedano, aggiungendo anche il cucchiaio di brodo che avevamo messo da parte. Condiamo con un goccio di olio di oliva e serviamo in tavola.

Radicchio e miglio

Per questa zuppa partiamo facendo un soffritto con aglio, porri, sedano e scalogno. Tagliamo il radicchio alla julienne e lo aggiungiamo in pentola con un po’ di brodo vegetale.

Cuociamo per 10 minuti, poi frulliamo il radicchio e lo facciamo cuocere nuovamente unendo anche il miglio. Facciamo cuocere la zuppa per altri 15 minuti, prima di toglierla dal fuoco e condire con una spruzzata di sale e pepe.

Porcini e zucca

Si comincia togliendo la buccia alla zucca e tagliando la polpa in pezzetti. Quindi, la mettiamo a soffriggere con un filo di olio evo, uno spicchio d’aglio e qualche aghetto di rosmarino.

Cuociamo versando del brodo poco alla volta, finché la zuppa non diventerà abbastanza morbida. A questo punto ci sbarazziamo dell’aglio e iniziamo a frullare la zucca.

Fatto questo la ributtiamo in pentola con i funghi tagliati sottili. Facciamo cuocere un altro quarto d’ora, poi spegniamo tutto e serviamo con una macinata di pepe.

Mettiamoci tutti a tavola con queste 3 zuppe invernali fumanti che scaldano cuore e palato. Se l’abbiamo tenuta da parte, invece, potremmo riutilizzare la buccia della zucca per questa ricetta squisita e originale.