Se durante i mesi invernali ciò che ci infastidisce di più in casa è determinato dalla formazione di umidità e condensa, d’estate i problemi sono ben altri. Solitamente si rivelano sempre collegati al caldo eccessivo o alla presenza sgradita di insetti ed animali. Che spesso, paradossalmente, sfruttano proprio i nostri comportamenti messi in atto per trovare sollievo dalle alte temperature.

Finestre e porte aperte

Effettivamente una delle prima cause per cui in estate la casa si riempie di mosche, zanzare e tanti altri animali, è il fatto che a causa del caldo teniamo continuamente finestre e porte aperte. Così facendo, infatti, rendiamo la vita molto semplice a questi fastidiosi esemplari. Di conseguenza ci ritroviamo continuamente ad averci a che fare. È anche vero, però, che senza l’aria condizionata in ogni stanza, non si può rinunciare a tenerle aperte. Dobbiamo quindi impegnarci al fine di trovare altri metodi, in grado di allontanarli.

Mai più blatte per casa o balcone grazie a questo fantastico rimedio naturale

Se quindi decidere di chiudere le finestre e le porte dei terrazzi non si rivela un’opzione fattibile, è necessario mettere in atto altre tecniche per cacciare via questi animali. A questo proposito, oggi ne vogliamo svelare una altamente efficace contro blatte e scarafaggi. Vediamo di che si tratta. Infatti, mai più blatte per casa o balcone grazie a questo fantastico rimedio naturale.

Il metodo a cui ci riferiamo è quello che prevede l’utilizzo di qualche goccia di olio di neem. Questo prodotto, reperibile in farmacia o in negozi specializzati, è spesso usato per la cura di pelle secca e capelli.

Non tutti sanno, però, che, tra i tanti talenti, l’olio di neem si rivela anche un ottimo repellente contro le blatte. Ne basta veramente qualche goccia per fare effetto. Per sfruttarlo non dovremo far altro che bagnare dei piccoli pezzi di cotone con questo olio e lasciarli in giro per la casa o per il balcone. Nei punti in cui abbiamo notato la presenza delle blatte.

Ovviamente, raccomandiamo di fare attenzione in caso avessimo nell’abitazione animali domestici, che potrebbero ingerirli involontariamente. Come raccomandiamo anche di leggere attentamente il foglio illustrativo dell’olio di neem, per assicurarsi di applicarlo ed utilizzarlo come spiegato.