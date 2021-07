In vacanza, in albergo, normalmente l’igiene è assicurata soprattutto in questo periodo di pandemia. Sicuramente appena entriamo ci colpisce l’ordine che però non sempre è sinonimo di attenta pulizia. Infatti, conviene fare attenzione ad alcuni oggetti e superfici che potrebbero rappresentare un importante veicolo di batteri.

Come capire se la stanza d’albergo è realmente pulita e a cosa fare attenzione

Per capire se davvero la stanza e il bagno sono puliti dobbiamo prestare attenzione ad elementi sui quali non cade l’occhio nell’immediato. Quindi se dietro una poltrona, il water, dietro il lavandino o dietro un mobile troviamo nuvole di polvere, vuol dire evidentemente che la pulizia è abbastanza superficiale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma possiamo rimediare. Infatti, è sempre opportuno disinfettare ulteriormente anche con pratiche salviettine igienizzanti alcuni oggetti. Vediamo quali sono.

Telefoni e telecomandi

Li manipolano tutti ed è facile non vengano igienizzati. Tra i pulsanti si annidano tantissimi batteri, e magari sono lì da mesi, quindi possiamo passare un panno umido con igienizzante prima di bivaccarci.

Superfici

Anche i piani d’appoggio sono a rischio. Normalmente vengono puliti perché sono i piani dove subito cade lo sguardo.

Consideriamo, però, che chi ha soggiornato prima di noi potrebbe aver poggiato di tutto, persino le scarpe. Infatti, spesso, se proviamo a passare un panno umido, soprattutto nei vani inferiori di un mobiletto, ci sorprende un alone nero sul panno. Segno che in questo caso la pulizia è stata molto superficiale.

Maniglie e interruttori

Abbiamo ben chiaro come capire se la stanza d’albergo è realmente pulita e a cosa fare attenzione osservando soprattutto il retro di lavandini, mobili e water e a questo punto conviene spendere qualche minuto e passare un igienizzante su maniglie e interruttori.

Lo stesso dicasi per le chiavi che passano di mano in mano. Chiaramente, se pratichiamo quest’operazione, dobbiamo usare sempre un panno morbido non abrasivo e un igienizzante che non danneggi i materiali.

Macchinette per il caffè e bollitori

Spesso sono presenti in camera ma prima dell’utilizzo dobbiamo assicurarci siano ben puliti. Altrimenti provvediamo in autonomia per tutta sicurezza.

Stessa cosa per il portaghiaccio. Conviene lavarlo prima dell’uso perché generalmente è uno degli oggetti più sporchi che si trova in albergo.

Un consiglio

A voler andare di fino, per una garanzia maggiore, possiamo sincerarci che la struttura abbia adottato il protocollo “Accoglienza sicura – Safe Hospitality” realizzato da Federalberghi a tutela della salute degli ospiti.