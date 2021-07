Sin dall’antichità le mele sono sempre state considerate tra i frutti più gustosi e prelibati. Presenti in miti, leggende e storie di ogni tipo queste sono anche un ottimo alimento naturale e nutriente, perfetto come merenda. Purtroppo, però, a causa della grande richiesta di questo fantastico frutto vengono spesso utilizzati prodotti e tecniche per la conservazione non proprio naturali. Vediamo allora assieme come ottenere mele ancora più sane e nutrienti grazie a questa abitudine semplice e veloce.

La ceratura delle mele

La ceratura delle mele è una tecnica utilizzata dai coltivatori e dai venditori per incrementare la conservazione a lungo termine di questo frutto. Storicamente veniva fatto con una cera naturale ma, ad oggi, alcuni coltivatori utilizzano anche prodotti non naturali ottenuti artificialmente. Queste sostanze, però, sono alla lunga dannose per la salute e non fanno altro che rendere una perfettamente sana merenda uno snack decisamente meno salutare. Ancor di più perché non potremo godere delle fantastiche proprietà nutrizionali della buccia della mela.

Mele ancora più sane a nutrienti grazie a questa abitudine semplice e veloce

Per poter risolvere questo problema, allora, dovremo semplicemente eliminare lo strato di cera presente sulla buccia delle nostre mele. La tecnica, prevede l’utilizzo di una ciotola, un bicchiere e un po’ di acqua calda. Basterà prendere la ciotola e posizionare il bicchiere al suo interno capovolto utilizzandolo come un piccolo piedistallo sul quale andremo ad appoggiare il nostro frutto.

Ecco allora che una volta posizionata la mela sul bicchiere potremo versarle sopra un po’ di acqua calda: il risultato sarà il crearsi di una sottile patina bianca sulla buccia. Quella, non è altro che la cera ormai ammorbidita che andremo a rimuovere con un fazzoletto o un panno umido. Ecco allora che avremo reso di nuovo questo frutto naturale e genuino, permettendoci anche di godere di tutte le sue fantastiche proprietà contenute nella buccia.

