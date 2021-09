Anche se continuiamo a spendere i nostri soldi in detersivi e brillantanti, la lavastoviglie continua a restituirci piatti sporchi, posate macchiate e bicchieri opachi. Basta poco per accorgersi che non sempre i prodotti chimici che troviamo al supermercato garantiscono qualità. Inoltre, spesso sono anche prodotti altamente inquinanti, motivo in più per cominciare a utilizzare prodotti ecologici che possiamo comodamente preparare in casa. Per esempio, non avremo mai più bicchieri opachi e piatti sporchi con questo brillantante per lavastoviglie fatto in casa con soli 3 ingredienti. Prepararlo è semplice ed economico, i risultati sono assicurati e l’impatto sull’ambiente ridotto a zero.

Mai più bicchieri opachi e piatti sporchi con questo brillantante per lavastoviglie fatto in casa

Per preparare il suddetto brillantante naturale in casa, abbiamo bisogno di soli tre ingredienti di facile reperimento. Il primo è dell’acido citrico, in soluzione al 15%. Possiamo trovarlo in tutti i supermercati biologici o nelle farmacie, in forma di pastiglie, al modico prezzo di 5 euro per chilo. Poi abbiamo bisogno di un litro di acqua distillata e di qualche goccia del nostro olio essenziale preferito (è ottimo quello agli agrumi).

Il procedimento è semplicissimo. Uniamo tutti gli ingredienti elencati in un contenitore. Mescoliamo finché le pastiglie di acido citrico si saranno completamente sciolte e ben amalgamate nella soluzione. Dopo aver ottenuto un liquido omogeneo, trasferiamo tutto il contenuto in un secondo recipiente. Da qui possiamo versarlo di volta in volta nell’apposita vaschetta per il detersivo, presente in ogni lavastoviglie. Altrimenti, se siamo soliti lavare i piatti a mano, possiamo versare il brillantante in una bottiglia dotata di beccuccio spray. In questo modo sarà comodo spruzzarlo su piatti e stoviglie o direttamente sulla spugna con cui intendiamo lavarli. Il risultato sarà sorprendente.

Una soluzione eccezionale e al 100% naturale, non solo per lavastoviglie

Questa soluzione ecologica non si limita a sostituire egregiamente il brillantante chimico. È un’ottima soluzione anche per rimuovere le incrostazioni dalla lavatrice. Allo stesso modo, possiamo utilizzarla come anticalcare per i rubinetti dei bagni e della cucina. Spruzzando direttamente il contenuto sulla rubinetteria e risciacquando con una passata di spugna, vedremo splendere l’acciaio come mai prima.

Come detto, possiamo scegliere di personalizzare il nostro brillantante con la fragranza che più preferiamo. Gli oli essenziali suggeriti sono quelli all’arancia, al limone, alla menta piperita, alla lavanda e alla melissa.

