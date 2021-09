Se pensiamo a dei sughi tipici della nostra cultura gastronomica, ci vengono subito in mente i rispettivi tipi di pasta. Infatti, se pensiamo all’amatriciana, ci vengono in mente i bucatini. Il pesto? Sicuramente le trofie. Se, invece, scendiamo in Puglia e pensiamo alle cime di rapa, le orecchiette sono la prima cosa a cui pensiamo. Infine, in una bella gita domenicale al mare ordineremo quasi sicuramente delle linguine alle vongole.

Tutte queste associazioni sono così sedimentate in noi che spesso ci portano a non pensarci nemmeno. Tuttavia, dato che sarebbe bene cambiare abitudini per vivere una vita più completa, dovremmo cercare di allargare le nostre visioni. Infatti, sono questi i 5 tipi di pasta da comprare per questi sughi secondo gli esperti. Vediamo quali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli italiani

Da italiani, parlare di pasta è come parlare di religione. La pasta ha il suo rituale, i suoi dogmi e le sue credenze. Abbiamo le nostre abitudini, così come il sale che usiamo. Siamo i primi al Mondo per produzione di pasta, con più di 3 milioni di tonnellate e, per quanto riguarda il consumo, superiamo i 20 chili all’anno a testa.

Gli esperti non sono concordi nel trovare una cifra giusta, ma pare che sul mercato esistano più di 300 tipi di pasta diversi. Praticamente potremmo mangiare una pasta diversa per ogni giorno dell’anno, un po’ come i francesi per i loro formaggi. Da recenti ricerche di mercato si capisce una cosa: di queste 300 tipologie diverse di pasta, solo quattro raccolgono il 70% dei consumi.

Si chiamano, infatti, i magnifici quattro e sono gli spaghetti, i fusilli, i rigatoni e le penne. Cerchiamo, però, di non fermarci qua e vediamo in dettaglio come trattare gli altri formati. In particolare, stiamo entrando in autunno e quindi sarebbe bene cercare anche dei formati che vanno bene con i sughi autunnali.

Sono questi i 5 tipi di pasta da comprare per questi sughi secondo gli esperti

L’associazione delle Industrie del dolce e della pasta non ha dubbi. I bucatini sono perfetti non solo per l’amatriciana, ma anche per la gricia e per tutti i sughi che contengono pomodoro e formaggi.

Il secondo tipo di pasta analizzato sono i maccheroncini: ottimi per il ragù alla napoletana, ma anche deliziosi con tutti i sughi di carne.

Per quanto riguarda le bavette, invece, dovremmo pensare a dei sughi di pesce non troppo elaborati, ma anche un classico pesto con basilico di Prà.

Gli ziti sono ottimi sia per un timballo, ma anche con la salsiccia.

Infine, pensiamo ai rigatoni. La loro composizione li porta a essere indicati per tutti i sughi più pesanti, ma anche per le preparazioni al forno.

Approfondimento

Nessuno la compra mai ma questa è la miglior pasta che esista al mondo secondo gli esperti.