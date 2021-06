Gli afidi sono un vero e proprio flagello per i fiori e le piante. Le rose avvizziscono quando ne sono invase. Eppure per non ricorrere a prodotti chimici ci si chiede come fare per risolvere il problema in modo naturale. Possiamo allora ben dire mai più assalti d’afidi su piante e fiori con questo semplice trucco naturale che li allontanerà per sempre.

Cosa ci fanno gli afidi sulle piante?

In questo mese di giugno possiamo notare sulle nostre piante la presenza di piccoli parassiti come è il caso degli afidi e delle cocciniglie. Gli afidi sono degli animaletti senza ali e in genere li troviamo nelle parti alte delle piante e dei fiori. Ci si potrebbe chiedere come fanno a raggiungere queste altezze visto che non li vediamo mai arrampicarsi sulle piante.

Ebbene c’è un patto immemore e naturale, una sorta di accordo comune fra afidi e formiche. Le formiche sono estremamente ghiotte della melassa prodotta dagli afidi, una sostanza zuccherina. Gli afidi la producono per le formiche e in cambio ne ricevono protezione. Durante l’inverno le formiche si occupano di proteggere le uova e le larve degli afidi. Le trasportano direttamente sulle piante in primavera così che gli afidi possano già occupare la posizione giusta per produrre melassa.

Cibo in cambio di protezione

Attraverso il loro pungiglione moscio, gli afidi succhiano la linfa delle piante, che a loro volta cominciano a deperire. Producono così la melassa che le formiche puntualmente ritirano arrampicandosi sulle piante. Se si vedono formiche che gironzolano attorno ad una pianta è certamente un cattivo segno.

Si possono eliminare le formiche con qualche trucco opportuno ed allontanare gli afidi con qualche sistema naturale.

Allontanare gli afidi naturalmente. Mai più assalti d’afidi su piante e fiori con questo semplice trucco naturale che li allontanerà per sempre

Ci sono piante che puntualmente ogni anno accumulano afidi, come ad esempio le rose. Se ciò accade possiamo provvedere ad allontanarli in questi due modi totalmente naturali.

Si può mettere vicino alle piante infestaste una piccola cassetta chiusa con della paglia secca. Presto arriveranno le coccinelle, nemiche giurate degli afidi, che scapperanno senza indugi.

Oppure piantare nei pressi la calendula e il nasturzio, due fiori sgraditi agli afidi che scompariranno e non si presenteranno più .

Un sistema semplice e rispettoso degli equilibri della natura.