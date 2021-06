Pantaloni e jeans sono gli indumenti che si indossano praticamente tutto l’anno, comodi e pratici, nessuno può farne a meno. Maschili o femminili, slim, a zampa, larghi anni ‘70, i modelli sono infiniti, l’unica cosa in comune che hanno sono le cerniere. Quando li acquistiamo spesso non ci rendiamo conto subito dei possibili difetti, presi dall’entusiasmo dello shopping. Convinti del loro corretto funzionamento si rischia di fare pessime figure ritrovandosi con la cerniera completamente abbassata. Un contrattempo che può letteralmente fare impazzire, mettendo in crisi l’intera giornata per una figuraccia in pubblico. È un peccato pensare di doverli gettare o spendere soldi per sostituire una cerniera. Esistono soluzioni a costo zero per fare in modo che non succeda.

Vediamo come risolvere con 3 banali oggetti che tutti hanno in casa il fastidioso problema della cerniera che si abbassa

Un semplice elastico può fare la differenza

Per eliminare l’ansia della cerniera malfunzionante ed essere sicuri di non incorrere a momenti imbarazzanti, basterà avere un elastico sottile, per capelli o di gomma. Il procedimento è veloce e semplice. Unire i due lembi dell’elastico ed inserire l’estremità dentro la fessura del cursore della cerniera, passare l’altra punta al di sotto e fissarla al bottone dei jeans. Oppure fare un semplice nodo che tenga l’elastico bel saldo al cursore. In questo caso si potrà utilizzare anche un filo da pesca trasparente o un nastrino colorato.

Forcina

Le borse e i beauty case delle donne sono piene di forcine o mollette per i capelli, queste possono aiutare a risolvere il problema. Inserire la forcina nella fessura del cursore, una volta alzata la cerniera, inserirla nel bordo dei jeans. Con questo trucchetto in pochi secondi avremo risolto l’impiccio.

Graffetta

Se capiterà l’inconveniente in ufficio, sarà utile recuperare una graffetta. Inserire la graffetta nell’apertura nel cursore, quando sarà vicina al bottone allargarla leggermente con le mani e incastrarla nel bottone.

Ecco come risolvere con 3 banali oggetti che tutti hanno in casa il fastidioso problema della cerniera che si abbassa

Approfondimento

Ecco il segreto per evitare che la cerniera lampo dei pantaloni caschi continuamente