Un fiore da mettere in vaso, bello da vedere che esprime ottimismo con il suo colore dorato, dura tutto l’anno ed è un’ottima essenza per la cucina. Allora scopriamo insieme il fiore perenne dai petali dorati e molto utile in cucina per tante gustose preparazioni.

La calendula un fiore unico

Il suo nome calendula officinalis ci indica subito che fa parte del prezioso gruppo delle piante medicinali. Per accorgersene basta provare a strofinare le sue foglie, che emaneranno subito un soave profumo, indice di particolari e benefiche proprietà.

Il suo fiore è caratteristico, assomiglia ad una grande margherita con i colori che vanno dal giallo dorato all’arancione. La corolla è formata da tanti petali che non crescono tutti allo stesso livello ma si dispongono su 2 piani diversi, come a formare una meravigliosa giostra.

Una pianta sensibile

Mettiamo in casa il fiore perenne dai petali dorati e molto utile in cucina per tante gustose preparazioni. Il colore delle sue corelle ci dice che è una pianta che ama il sole e soffre durante le giornate piovose. Non a caso quando il tempo è freddo, richiude i suoi petali attendendo temperature migliori.

Se desideriamo avere in casa una pianta di calendula, questo è il periodo giusto per prenderla e godere dei suoi bei fiori. E’ possibile trovarla in vendita in genere tra i mesi di febbraio e luglio.

Il burro alla calendula officinalis

Probabilmente molti hanno dimenticato questa preparazione delle nostre nonne, per profumare e arricchire il burro. Per preparare il burro alla calendula seguiamo questi semplici passaggi.

Stacchiamo 3 fiori dalla pianta e ne prendiamo i petali, che laveremo e asciugheremo con delicatezza. Ci servono 125 grammi di burro che lasceremo a temperatura ambiente per farlo diventare più morbido e lavorabile.

Intanto si mettono i petali in un mortaio e si pestano con grazia. Si aggiunge il burro mescolando il tutto con un cucchiaio di legno. Una preparazione da provare su tartine e da aggiungere ai risotti.

Un’astuzia per un’insalata primaverile veramente unica, è di aggiungervi i petali della calendula. Un gusto che ci coinvolgerà piacevolmente.

