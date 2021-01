Leggenda vuole che rompere uno specchio porti sette anni di sventure al malcapitato che ha procurato il danno. Che questa superstizione sia veritiera oppure no, rimane il fatto che se abbiamo combinato un disastro e mandato in frantumi uno specchio in casa, bisogna trovare il modo di smaltire i cocci.

Ed è a questo punto che potrebbe sorgere spontanea una domanda: ma dovesi buttano i pezzi di specchio rotto?

Innanzitutto chiediamoci: siamo sicuri di volerli buttare via? Gli specchi rotti possono essere riutilizzati in maniera geniale, ad esempio per decorazioni domestiche (ecco qualche idea). Ma se non siamo portati per l’arte e il fai-da-te, e vogliamo liberarci dello specchio rotto, ricordiamoci che non bisogna mai gettare lo specchio rotto nel vetro. Ecco dove va buttato.

I frammenti di specchio si gettano nella raccolta indifferenziata

Anche se i frammenti di specchio potrebbero assomigliare molto al vetro, e quindi ci sembra logico disfarcene nel contenitore apposito, in realtà sarebbe un grave errore.

Non bisogna mai gettare lo specchio rotto nel vetro, bensì nell’indifferenziato. Proprio così: purtroppo gli specchi non si riciclano come il normale vetro, e bisogna smaltirli nel contenitore della raccolta indifferenziata.

Ecco qualche consiglio ulteriore per smaltire correttamente uno specchio rotto.

Portiamo i frammenti a un eco-centro se troppo ingombranti

Innanzitutto, se i frammenti di specchio sono molti o di grandi dimensioni, è meglio portarli direttamente a un eco-centro. Oppure in centro di raccolta dei rifiuti ingombranti, presenti in tutti i comuni, dove gli operatori sapranno smaltire lo specchio nel modo corretto e senza alcun rischio.

Se i frammenti sono pochi o di piccole dimensioni, possiamo tranquillamente gettarli nel bidone della raccolta indifferenziata che abbiamo a casa. Attenzione però a utilizzare un sacco della spazzatura robusto. Ii frammenti di specchio, infatti, possono essere anche molto taglienti, e potrebbero lacerare un sacchetto troppo sottile.