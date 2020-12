Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se non si crede alla sfortuna, niente paura se lo specchio si rompe, lo si può riciclare in questi modi. Infatti, non per forza i frammenti di uno specchio rotto sono da gettare nei rifiuti. Si possono infatti adottare delle soluzioni creative per riciclarlo. Lasciare spazio alla fantasia e riutilizzare gli specchi rotti può tornare molto utile, specie se si è alla ricerca di idee simpatiche per decorare la casa o addirittura di un regalo unico ed originale.

Niente paura se lo specchio si rompe, lo si può riciclare in questi modi

Un’idea allettante quando si rompe uno specchio potrebbe essere quella di utilizzarlo per dare un tocco nuovo ai tavolini o alle cornici del salotto. Ecco dunque che si può optare per la costruzione di un mosaico decorativo usando i frammenti dello specchio, ed incollandoli sui pezzi di arredamento che si intende rinnovare. Basta scegliere la colla giusta, facendo attenzione che gli angoli taglienti siano ben smussati e lavorando con guanti protettivi e pinze.

Se invece il frammento di specchio rotto non è così piccolo si può mettere in pratica un’altra alternativa. In questo caso si suggerisce di decorarlo con una cornice e creare un modello nuovo di specchio, un po’ più piccolo dell’originale, come ad esempio uno di uno specchietto da borsetta. Per renderlo ancora più unico ed attraente si può incollare all’interno di una scatoletta, o addirittura procedere ad una rilegatura in pelle. Può anche essere un’idea per un regalo, unico, originale ed economico.

Ancora, i frammenti possono essere utilizzati per dare vita ad un elegante acchiappasogni. I pezzetti di specchio infatti, se posti in prossimità della luce e di una corrente d’aria, creeranno dei fantastici giochi di luce ed emetteranno un suono rilassante. È un oggetto molto amato soprattutto dai più piccoli, che convinti che il magico oggetto tenga lontano gli incubi, trascorrono così la notte tranquilli.

Dopo aver visto tutto questo, perciò, niente paura se lo specchio si rompe, lo si può riciclare in questi modi.