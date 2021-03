Tutti noi che abbiamo degli animali domestici sappiamo bene che dobbiamo far attenzione ai loro comportamenti perchè potrebbero essere dei segnali d’allarme, come in questo caso.

In altri casi dobbiamo fare noi attenzione a curare il benessere dei nostri animali pelosi. Dobbiamo sapere, cioè, quali sono le cure migliori per concedere una buona esistenza ai nostri fedeli compagni. Oggi vogliamo parlare di una cosa che non dobbiamo mai fare se vogliamo che il nostro gatto stia bene e sia felice.

Come dovremo comportarci

Chiunque abbia un gatto sa bene di quante cure abbia bisogno e quanto sia complesso prendersene cura. Occorre sempre nutrirli nel modo appropriato e assicurare che abbiano una cuccia comoda e confortevole.

I gatti hanno molte esigenze, però, che non si esauriscono a quelle che abbiamo visto. Per avere gatti felici non è sufficiente nutrirli e accudirli, dobbiamo dargli molto più di questo.

Innanzitutto dobbiamo sapere che i gatti sono animali molto sensibili e intelligenti, che capiscono perfettamente il modo in cui ci riferiamo a loro.

Per questo motivo sono molto sensibili alle umiliazioni e alle prese in giro, sia da parte degli umani che da parte degli altri animali. Dobbiamo, quindi, fare molta attenzione a come ci rivolgiamo al gatto, al tono di voce e ai modi. Dobbiamo assolutamente evitare di maltrattarlo, prenderlo in giro e fare qualsiasi cosa che possa farlo sentire umiliato.

Mai fare questa cosa se vogliamo che il nostro gatto stia bene e sia felice

Ogni volta in cui il nostro gatto si sente umiliato potrebbe poi sviluppare dei sintomi da stress, primo fra tutti la cistite. Questo disturbo è molto comune, soprattutto tra i gatti maschi castrati ed è molto difficile e costoso da curare. Dobbiamo assolutamente prevenire questo problema, per il benessere nostro e del nostro felino.

Ora che abbiamo queste informazioni possiamo avere gatti felici e sani!