Acquistare un nuovo smartphone qualche mese dopo la data di lancio è di solito più conveniente.

Infatti, sono molte le case produttrici che applicano degli sconti, soprattutto verso la fine dell’anno, in vista dell’uscita di nuovi modelli.

Sicuramente, cercare un nuovo cellulare non è mai semplice e potrebbe quasi diventare un’impresa. Infatti, è molto complicato riuscire a destreggiarsi tra tutti gli annunci, i nuovi modelli, le caratteristiche e così via.

In linea generale, però, possiamo dire che l’importante è focalizzarsi su modelli che abbiano delle buone prestazioni e prezzi relativamente bassi.

Seguendo questo principio, ecco svelati 5 smartphone sotto i 300 euro con un super rapporto qualità-prezzo.

Ecco cosa analizzeremo nello specifico

In questo articolo valuteremo soltanto gli aspetti principali, quelli che poi pesano nella scelta di uno smartphone piuttosto che un altro.

Nello specifico analizzeremo:

il peso e le dimensioni;

le impostazioni software;

memoria e hardware;

batteria;

la qualità del display;

il comparto fotografico.

In realtà esistono tantissime altre variabili, ma per un uso medio queste caratteristiche sono sufficienti.

Infatti, questi modelli potrebbero essere perfetti per navigare su internet, scattare belle foto e condividere i propri ricordi sui social.

Quindi, ecco svelati 5 smartphone sotto i 300 euro con un super rapporto qualità-prezzo

Iniziamo la nostra analisi partendo da 3 smartphone di marchi relativamente “nuovi” su questo tipo di mercato. Partiamo, infatti, elencando le caratteristiche del “realme 8 Pro”:

le dimensioni sono 160,6 x 73,9 x 8,1 millimetri con un peso di 176 grammi;

il sistema operativo è un Android 11 Realme UI 2.0;

il processore è lo Snapdragon 720G, con 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna;

la batteria è da 4.500 mAh;

il display è un fullHD+ Super AMOLED da 6,4 pollici;

il comparto fotografico si compone di 4 fotocamere posteriori, di cui la principale è di ben 108 megapixel, più una frontale da 16 megapixel.

Un altro modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il “Redmi Note 10 Pro 5G”. Questo smartphone possiede le seguenti caratteristiche:

le dimensioni sono 164 x 76,5 x 8,1 millimetri con un peso di 193 grammi;

il sistema operativo è un Android 11;

il processore è lo Snapdragon 732G, con 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna;

la batteria è da 5.020 mAh;

il display è un fullHD+ AMOLED da 6,67 pollici;

anche qui abbiamo 4 fotocamere posteriori, di cui la principale è da 108 megapixel, più una frontale da 32 megapixel.

Poco X3 Pro, Samsung Galaxy A22 5G, Motorola One Fusion+

Il terzo modello che analizzeremo è il “Poco X3 Pro”. Ecco le caratteristiche:

le dimensioni sono di 165,3 x 76,8 x 9,4 millimetri con 215 grammi di peso.

il sistema operativo è un Android 11;

il processore è lo Snapdragon 860 da 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna;

la batteria è da 5.160 mAh;

il display è un LCD di 6,67 pollici, DotDisplay fullHD+ da 120 Hz;

la fotocamera principale è da 48 megapixel, alla quale si affiancano altre 3 lenti. La fotocamera frontale è, invece, da 20 megapixel.

Terminiamo questo confronto, citando altri due modelli molto validi, di marchi più “storici” dei precedenti. Attualmente sono al di sotto di 300 euro, il “Samsung Galaxy A22 5G” e il “Motorola One Fusion+”.