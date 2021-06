Come togliere i punti neri senza schiacciarli e avere una pelle liscia ed uniforme grazie al segreto delle donne orientali

Ciò che rende la pelle di molte donne asiatiche così bella non è solo un fortunato DNA. Infatti, per via della cura maniacale e metodica nei confronti dei loro corpi, sono un modello di eleganza seguito in tutto il mondo.

Se la nostra pelle si presenta impura dobbiamo assolutamente sapere come togliere i punti neri senza schiacciarli e avere una pelle liscia ed uniforme grazie al famoso segreto delle donne orientali.

Benefici ed ingredienti

Per dire addio ai punti neri e avere un incarnato più uniforme bisogna realizzare una maschera viso in polvere fai da te. Preparando questa maschera con pochi ingredienti facili da reperire si potranno ottenere tanti benefici. La pelle risulterà più levigata e detossinata, si ridurranno le micro linee e, soprattutto si ridurranno i pori dilatati e tutte le impurità. Inoltre può essere conservata e utilizzata al momento del bisogno.

Ingredienti:

-20 g di tè matcha in polvere;

-12 g di miele in polvere;

-10 g di spirulina in polvere;

-40 g di argilla bianca o caolino;

-20 g di amla in polvere.

-cucchiaio di gel aloe bio o idrolato di fiori (acqua aromatica).

Qualità degli ingredienti e preparazione della maschera fai da te

Ciascun componente della maschera ha una sua particolare funzione. Il tè matcha è ricco di antiossidanti ed è un perfetto alleato per ridurre le micro linee ed aumentare l’elasticità della pelle.

Il miele consente un’idratazione profonda, uniforma l’incarnato, schiarisce e riduce i pori. È, inoltre, un ottimo antibatterico e antinfiammatorio naturale. La spirulina è un ricavato dell’alga spirulina e viene spesso inserita negli integratori alimentari. È consigliata per il rinnovo cellulare, per tonificare e disintossicare la pelle. Il caolino aiuta a mantenere i pori liberi, controlla la produzione di sebo e lenisce la pelle. Infine, l’amla è un ingrediente ayurvedico molto antico ricco di vitamina C e protegge dagli effetti nocivi dei radicali liberi.

Ma come preparare la maschera fai da te e come togliere i punti neri senza schiacciarli e avere una pelle liscia ed uniforme?

Per realizzare la maschera si dovranno mischiare tutti gli ingredienti con cura e riporre il composto in un barattolo con il tappo a vite. Quando sarà il momento di usare la maschera basterà prelevare due cucchiai di prodotto e mescolarli con un cucchiaio di gel d’aloe bio oppure con dell’idrolato. Appena il risultato sarà liscio e vellutato non resta che applicarlo sul viso e tenerlo in posa per dieci minuti. Sciacquarlo poi con un panno caldo o acqua calda corrente.

In questo modo si otterrà una pelle stupenda come quella delle bellissime donne orientali.