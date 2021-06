Qualunque musicista, nello specifico qualunque chitarrista, quasi sicuramente si trova in possesso di una vecchia chitarra acustica per principianti. Uno strumento magari utilizzato all’inizio per imparare ma ora estremamente rovinato e privo di valore.

Gettarlo tra i rifiuti o tenerlo in disparte a prendere polvere sarebbe però un gran peccato: vediamo allora assieme tre semplici idee di riciclo per salvare e donare nuova vita a questo vecchio amico.

Mai buttare una vecchia chitarra rotta o inutilizzata perché possiede questi fantastici riutilizzi: un originale tavolino

Un’idea davvero simpatica e originale per riutilizzare una vecchia chitarra acustica inutilizzata e quella di trasformarla in un tavolino da caffè. Potremo allora rimuovere il manico e mantenere solo la cassa di risonanza, sotto la quale andremo ad incollare quattro semplici piedini. Piedini che andranno ad essere il supporto del nostro tavolino proprio come quelli di uno sgabello. La chitarra, poi, di per sé non è l’unica possibilità, ma la stessa cosa potrà essere fatta anche con una custodia, per ottenere simili risultati.

Una bellissima fioriera colorata

Un’altra idea degna di essere presa in considerazione proprio per il suo impatto estetico molto bello è quella di trasformarla in una bellissima fioriera colorata. Per fare questo, dovremo solamente rimuovere la copertura superiore della nostra chitarra e riempire l’interno di terriccio e fiori. L’effetto visivo sarà davvero strabiliante, soprattutto se abbinato ad altri originali vasi di recupero come cestini, cassette per la frutta o anche cassettoni provenienti da vecchi mobili.

Una simpatica e curiosa libreria

Per finire, un’altra soluzione di riciclo creativo simile è quella di utilizzare la chitarra, o la sua custodia, come curiosa libreria. Rimuovendo la parte superiore della chitarra, infatti, potremo utilizzare l’incavo interno per riporvi libri e riviste, magari dividendo gli spazi con altri materiali di recupero. Ecco allora che, ottenuta la nostra nuova e simpatica libreria potremmo decidere di tenerla appoggiata per terra o, magari, appenderla al muro con dei tasselli: il risultato sarà davvero spettacolare.

Era proprio questo il motivo per cui non dovremmo mai buttare una vecchia chitarra rotta o inutilizzata perché possiede questi fantastici riutilizzi.

