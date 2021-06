Durante l’estate non c’è cosa più soddisfacente di assaporare cibi freschi e leggeri. Con il caldo, infatti, è normale non volere dei piatti troppo pesanti a tavola. E anche colazione e merenda si adattano alla stagione. In questo periodo, perciò, è molto comune consumare durante gli stuzzichini degli yogurt. Quelli da bere, poi, sono davvero perfetti per la stagione. Ma quando li finiamo, tendiamo a gettare via il vasetto. E questo è un errore che sicuramente, da oggi, non commetteremo mai più.

Non getteremo più i vasetti dello yogurt ora che conosciamo lo straordinario riutilizzo

Non tutti lo sanno, ma i vasetti dello yogurt possono essere riciclati in tantissimi modi diversi. Stiamo parlando di quelle confezioni leggermente allungate e sinuose, che possono essere sfruttate per delle idee davvero fantastiche. Per esempio, due vasetti di questo tipo possono trasformarsi in un fantastico cannocchiale per i nostri bambini. Ci basterà creare un foro sulla parte posteriore e dipingerli. Infine, aggiungiamo uno spago che comprenda entrambi i vasetti e che crei la cordicella da mettere intorno al collo e il gioco è fatto!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non solo cannocchiali, ecco in cos’altro possiamo trasformare il nostro vasetto dello yogurt

Il cannocchiale è sicuramente un’idea di riciclo molto creativa e originale. Ma non è l’unica che vogliamo proporre oggi. Infatti, potremo trasformare il nostro vasetto dello yogurt in un divertente porta matite o porta penne. Ci basterà dipingere, come prima cosa, l’esterno del vasetto con i colori che più ci piacciono (dopo averlo lavato ovviamente!). E ora, non ci rimane che inserire le nostre penne, i nostri evidenziatori o le matite al suo interno e riporlo sulla scrivania.

Dunque, da oggi possiamo starne certi. Non getteremo più i vasetti dello yogurt ora che conosciamo lo straordinario riutilizzo! Creatività, utilità e riciclo si fondono in queste idee davvero fantastiche che possono tornarci comodissime all’occorrenza. Perciò, mettiamoci subito al lavoro.

Approfondimento

Mai gettare via un vaso rotto o scheggiato perché ha un riutilizzo sorprendente