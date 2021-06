Il caldo estivo può essere davvero opprimente e ci toglie ogni energia. Anche restando fermi si suda ugualmente e tutto ciò che si desidera è un tuffo nell’acqua fresca. Se però non abbiamo l’occasione di andare al mare o in piscina, potremmo perlomeno risollevarci sorseggiando qualcosa di fresco.

Queste 3 bevande estive super rinfrescanti per dare ristoro a mente e corpo si preparano facilmente da casa e bastano pochi ingredienti. Sono perfette da gustare mentre guardiamo la tv o quando prendiamo il sole in giardino sulla sdraio. Ecco le ricette della nostra Redazione.

3 bevande estive super rinfrescanti per dare ristoro a mente e corpo

Ecco un delizioso frappè ai frutti di bosco per grandi e piccini.

Ingredienti per 500 gr:

100 gr di ghiaccio; 80 gr di more; lamponi 80 gr; 80 gr di mirtilli; latte intero 50 gr; zucchero 10 gr; qualche foglia di menta.

Mettiamo la frutta in un colino e laviamo sotto acqua corrente. La inseriamo in un frullatore col ghiaccio alla base, il latte e lo zucchero. Azioniamo il tutto e frulliamo fino a che non avremo ottenuto una crema densa e senza grumi. Infine versiamo negli appositi bicchieri o coppette e decoriamo con le foglioline di menta.

Limonata all’anguria fresca e rigenerante

Ingredienti per 1,5 litro:

1kg circa di polpa d’anguria; 600 ml di acqua; succo di limone 200 ml; qualche fetta di limone; zucchero q.b.

Si taglia la polpa dell’anguria a cubetti e si mette nel frullatore con il succo di limone, l’acqua e lo zucchero. Dopo aver frullato tutto omogeneamente versiamo la bibita in una caraffa filtrandola con un setaccio. Aggiungiamo infine dei cubetti di ghiaccio e qualche fetta di limone. Da servire ghiacciata.

Ginger drink digestivo e tonificante

Ecco il necessario per 1 litro:

1 litro di acqua; un pezzo di radice di zenzero; zucchero a piacere; succo di 1 limone.

Mettiamo a bollire in una pentola con dell’acqua la radice di zenzero senza buccia e grattugiata. Facciamo cuocere per circa 10 minuti dopo l’ebollizione e aggiungiamo zucchero e succo di limone. Filtriamo la bevanda in un recipiente capiente e facciamo raffreddare. Ora possiamo servire il drink.