Mai buttare i contenitori delle lenti a contatto visto che potremmo riutilizzarli in questi 3 modi utilissimi 

Nella nostra vita è importante riuscire ad utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione con creatività ed intelligenza. Un detto suggerisce che se la vita ci mette a disposizione del limone, dobbiamo accettarlo e farne una limonata. Ma oltre ai propositi filosofici la vita è fatta di piccole soluzioni che risolvono grandi problemi. Così con elasticità e senso dell’ironia possiamo riadattare incredibilmente molti oggetti che ci circondano.

Pensiamo ad esempio al motivo per il quale molti stanno buttando dell’aglio in giardino. Si tratta forse di un trucco della nonna, ma molto efficace.

Ad ogni modo chi indossa le lenti a contatto conosce benissimo il piccolo contenitore sferico atto per trasportarle e conservarle di notte o quando non le utilizziamo. Perlomeno una volta ogni due o tre mesi, secondo gli esperti, andrebbe sostituito. Ed in generale ogni qualvolta abbiamo il dubbio sia sporco. Ciò a cui non abbiamo mai pensato è che per altri fini può tornare utilissimo.

Risolve un problema frequente per i viaggi

Mai buttare i contenitori delle lenti a contatto. Pensiamo ai nostri viaggi in aereo. Molte volte ci saremo trovati nella situazione difficile di non poter imbarcare liquidi quali creme per la pelle, profumi, gel o sostanze per il trucco o l’idratazione. Questo perché non si possono trasportare contenitori superiori ad una determinata soglia. Di solito questa si attesta sui 100 ml. Ebbene, di certo possiamo sfruttare la chiusura ermetica per trasportarli al di sotto di quel limite.

Un altro problema che potrebbe assillare molti di noi è quello del trasportare o di dividere le pillole. L’esigenza è magari quella di assumerne solo alcune in determinati giorni o all’interno di diverse fasce orarie. Se non utilizziamo un metodo razionale di suddivisione ci perderemo tra scatole e orari. Con questo oggetto basterà scrivere all’esterno del pacchetto il periodo di riferimento e non rischieremo più di sbagliare dosaggi.

Mai buttare i contenitori delle lenti a contatto visto che potremmo riutilizzarli in questi 3 modi utilissimi

Per quanti trasportano orecchini e collane potrebbe poi presentarsi un fastidioso inconveniente. Custodire o trasportare questi oggetti durante i viaggi o anche a casa può essere molto insidioso. Rischiamo di vederli sfuggire tra gli abiti in valigia o tra gli oggetti del beauty. Tutto questo con il rischio evidente di vederli sporcare. Oppure, peggio ancora, di perderli.

Meglio allora utilizzare i contenitori per separarli e richiuderli in un luogo riparato. Questo metodo li terrà anche al sicuro da possibili danneggiamenti.

Lettura consigliata

Svelato il trucco per aprire vasetti e barattoli senza sforzo e nel giro di pochi attimi senza rischiare di farsi male