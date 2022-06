Le citazioni motivazionali sono molto più che semplici parole intelligenti: “Ciò che diciamo a noi stessi e crediamo di noi stessi ha un enorme impatto sul nostro benessere per tutta la vita “, afferma la psicologa Christine Hoffmann.

I pensieri sono lo strumento tramite il quale migliorare o peggiorare la propria vita. Tramite i pensieri possiamo buttarci giù o salire su, fino a livelli ineguagliabili. Ed è proprio a quest’ultimo scopo che servono le citazioni motivazionali.

Le citazioni motivazionali potrebbero esserci di aiuto, alcuni psicologi spiegano come funzionano sul nostro modo di pensare

Sebbene qui in Europa occidentale si viva bene, in sicurezza e di certo non dobbiamo combattere con le tigri dai denti a sciabola per salvare la nostra pelle, il nostro cervello è comunque programmato per sopravvivere.

Di conseguenza, come esseri umani, percepiamo immediatamente ciò che è minaccioso e i nostri pensieri spesso ruotano attorno proprio a quella minaccia fino ad aggrovigliarsi in una matassa di pensieri negativi, difficile da sbrogliare.

Ma, fortunatamente, i pensieri possono essere sostituiti. “Le citazioni motivazionali possono aprirci nuove prospettive. Ci mostrano che in ogni perdita c’è anche un guadagno nascosto”, afferma la psicologa Hoffmann.

Anche questo rituale di psicomagia potrebbe aiutarci ad eliminare i pensieri negativi.

Ognuno di noi dovrebbe cercare la frase che gli dà forza

Ecco dunque che le citazioni motivazionali potrebbero aiutarci. A tal proposito l’esperta Hoffmann consiglia di cercare frasi che ci diano forza interiore.

Affinché i detti motivazionali abbiano effetto, dobbiamo continuare a ricordarceli.

“Idealmente, la sera portiamo a letto con noi la nostra frase e la ripetiamo interiormente finché non ci addormentiamo. In questo modo ci assicuriamo di nutrire l’inconscio con pensieri positivi”, afferma ancora la psicologa. Un effetto collaterale positivo: dormiamo meglio e ci svegliamo di buon umore.

Se abbiamo bisogno di ispirazione per scegliere la nostra frase motivazionale, ecco alcuni suggerimenti

Ecco alcune citazioni che potrebbero aiutarci, ma, lo ripetiamo, ognuno di noi ha la sua frase personale che gli dà forza e pace interiore.

“Ogni persona con una nuova idea è un pazzo. Finché l’idea non riesce”, Mark Twain.

“Ci sono solo due giorni nella vita in cui non puoi cambiare nulla: uno è ieri e l’altro è domani”, Dalai Lama.

“Ho il coraggio di provare qualsiasi cosa”, Joanne K. Rowling.

“Sii il cambiamento che desideri in questo Mondo”, Mahatma Gandhi.

“Tutto quello che vuoi è dall’altra parte della paura”, Jack Canfield.

“Non importa quanto lentamente cammini finché non ti fermi”, Confucio.

“Non sei mai troppo vecchio per sognare un nuovo sogno”, C. S. Lewis.

“È dura fallire, ma è ancor peggio non aver mai provato ad avere successo”, Theodore Roosevelt.

“Vola solo chi osa farlo”, Luis Sepulveda.

