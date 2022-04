Per chi ha un giardino oppure dei fiori sul terrazzo o magari cura un orto, l’arrivo della primavera è un momento fondamentale. Dopo il letargo dell’inverno, piante e fiori devono essere preparate per la nuova stagione che sta arrivando. I giorni che vanno dal 17 aprile al 30 aprile devono essere sfruttati per specifici lavori di manutenzione. Questi particolari lavori di cura per piante e fiori devono essere fatti in questo periodo per un preciso motivo.

Gli agricoltori, ma anche coloro che hanno il pollice verde, sanno che ci sono dei momenti precisi nell’arco dell’anno per effettuare alcune operazioni. Inoltre, i giardinieri esperti sanno che le fasi lunari possono incidere nella cura di fiori e piante del terrazzo, del giardino o dell’orto. Ci sono alcune operazioni di cura e manutenzione che dovrebbero essere fatte con la luna crescente. Invece, ci sono attività di giardinaggio che dovrebbero essere fatte con la luna calante.

Il mese di aprile ha avuto una luna crescente dal 2 al 15 del mese e il 16 c’è stata luna piena. La luna sarà calante dal 17 aprile fino al 30 aprile ed è questo il momento di fare precise operazioni in terrazzi fioriti o in giardino.

Chi tiene a piante e fiori del proprio terrazzo o del giardino ha tempo fino al 30 aprile per fare queste necessarie operazioni

Molti potrebbero sottovalutare l’effetto delle fasi lunari sulle operazioni di cura e manutenzione di piante e fiori. Sicuramente, se un’operazione è consigliata con la luna crescente può anche essere fatta con la luna calante. Ma gli esperti di giardinaggio sanno che effettuare determinate operazioni al momento giusto fa crescere fiori e piante belle, rigogliose e in salute. Quindi un giardiniere esperto che tieni al proprio terrazzo o al proprio giardino, dovrebbe fare le seguenti operazioni con la luna calante di aprile.

Chi ha un terrazzo e ha tenuto le piante in casa al coperto per l’inverno, adesso dovrebbe riportarle all’aperto. Inoltre, chi deve rinvasare delle vecchie piante o rinnovare il terriccio, dovrebbe sfruttare proprio questo momento di luna calante. Chi ha dei gerani che hanno svernato, adesso è il momento per potarli e per tagliare tutti gli altri arbusti da balcone.

Chi tiene a piante e fiori e ha un giardino dovrebbe occuparsi in questo periodo di potare gli arbusti fioriti e le siepi sempreverdi. Inoltre chi ha un rosaio dovrebbe sbocciolare le rose se desidera che crescano grandi. Inoltre questo è il momento per lavorare il terreno delle aiuole.

Chi ha un piccolo orto e si dedica alla coltivazione di frutta e verdura tra il 17 e il 30 aprile dovrebbe preparare il terreno per la semina. In questo periodo si dovrebbero seminare la lattuga cappuccio, il cavolo cappuccio, il porro, la scarola e il sedano. Questi andrebbero posti in un semenzaio, mentre all’aperto si possono coltivare lattuga e radicchio, cipolla e coste.

Infine in questo periodo si dovrebbero concimare tutte le piante e tagliare l’erba se molto cresciuta.

