Aprile e maggio di problemi per i nati sotto al segno della Bilancia come Fedez e altri 2 segni zodiacali

Problemi per i nati sotto al segno della Bilancia come Fedez-Dal profilo Instagram fedez

La primavera porterà alcuni problemi a segni zodiacali particolarmente fragili in questo momento. Non sarà una passeggiata ma se ne uscirà a testa alta.

Il mese della primavera, delle giornate più lunghe e del tepore serale finalmente è arrivato. Tra alti e bassi, tutti i segni zodiacali sono riusciti a raggiungere parte degli obiettivi che si erano prefissati. Alcuni hanno trascorso le vacanze pasquali tra amici, mentre altri con la famiglia. In ogni caso, adesso sarà il momento di volgere la propria attenzione e i propri sforzi sulla stagione appena iniziata.

Aprile e maggio saranno mesi pieni di soddisfazioni ma anche problemi per alcun segni zodiacali, che già a marzo avevano dato il meglio di sé. Tra questi la Bilancia, il Leone e il Cancro. Tra lavoro e sentimenti ci saranno momenti di tensione ma, nonostante questo, si riuscirà a limitare i danni.

Aprile e maggio di problemi per i nati nel segno della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia come Fedez aprile e maggio saranno mesi di tensioni, sia lavorative che sentimentali. Dal punto di vista professionale, infatti, ci saranno delle tensioni con i superiori che potrebbero portare alla ricerca di altro. Il periodo è, infatti, propizio per chi deciderà di cambiare mestiere focalizzandosi anche in ambiti diversi dal proprio.

Un po’ di tensione anche in amore per via di Venere contrastante, meglio mettere da parte l’orgoglio. Infatti, a volte arroccarsi sulle proprie posizioni potrebbe scontrarsi con la volontà di trovare una soluzione ai problemi.

Leone

I nati sotto al segno del Leone vivranno di nuovo attimi di tensione sul lavoro tra invidie e difficoltà. Se il lavoro non soddisfa più, o se l’ambiente è diventato eccessivamente difficile, sarà il momento di pensare ad un cambiamento. Cambiare aria, infatti, potrebbe essere un modo per ricominciare a vivere.

Le relazioni sentimentali, inoltre, potrebbero farsi sempre più complicate, specialmente se non si è convinti della propria scelta. Le coppie di lunga durata potrebbero decidere di mettere un punto, specialmente se le incomprensioni sono diventate insanabili. Un po’ di buona volontà, tuttavia, potrebbe essere utile per salvare quello che resta di un sentimento ormai sopito. Quindi, soddisfazioni sul lavoro se si avrà la capacità di fare delle scelte, mentre qualche problema ancora in amore.

Cancro

I problemi finanziari saranno alla base di una parte delle scelte dei nati sotto al segno del Cancro. Il lavoro, seppur soddisfacente, non permette di togliersi degli sfizi e questo porterà a ragionare sul da farsi. Cambiare o restare anche in amore, difficile togliersi dalla testa qualcuno di importante, ma forse sarebbe opportuno cercare di farlo.

Specialmente se questo qualcuno si è ormai rifatto una vita lontano da noi. Buone notizie per le coppie consolidate che, invece, riusciranno a godersi dei bei momenti di felicità e ricchi di progettualità. Aprile e maggio di problemi per i nati in questi segni zodiacali appena visti, quindi.