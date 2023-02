Madonna di Campiglio o Courmayeur: ecco le due località a confronto per servizi e piste

Località a confronto per servizi e piste-proiezionidiborsa.it

Sono due località di montagna fra le più rinomate e apprezzate dai vip, ma una si trova in Trentino e l’altra in Valle d’Aosta. Vediamo cosa offrono Madonna di Campiglio e Courmayeur con uno sguardo anche agli skipass.

Entrambe le località sono costose ma basta allontanarsi dal centro per trovare eccellenti strutture a prezzi abbordabili. Scopriamo perché sono mete tanto amate.

Madonna di Campiglio o Courmayeur: piste e skipass

La località valdostana fa parte del comprensorio sciistico Courmayeur Mont Blanc. Gli sciatori alle prime armi potranno approfittare di ben 11 piste blu. I più esperti, invece, potranno cimentarsi in 17 piste rosse. Gli amanti del brivido, poi, hanno a disposizione 5 piste nere. Il prezzo dello skipass giornaliero per Courmayeur e Skyway Monte Bianco per il mese di febbraio è di 72 €.

La Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta che collega Madonna di Campiglio a Pinzolo, Marilleva e Folgarida, conta 150 km di discese. Le piste blu sono 45, le rosse 37 e 18 quelle nere. Il comprensorio ha adottato lo skipass dinamico con cui il prezzo varia di giorno in giorno. Per febbraio, al giorno 31 gennaio, abbiamo una forchetta di prezzi da 70 a 59 € per il giornaliero.

Quali altri sport si praticano nelle due località

Entrambe le località offrono piste da fondo (20 km in entrambi i casi) e sci alpino. Inoltre non mancano escursioni in sleddog, ciaspole, fat bike per la neve. A Madonna di Campiglio si può pattinare sul laghetto ghiacciato o allo stadio del ghiaccio di Pinzolo. A Courmayeur abbiamo un’arena del ghiaccio di 1.800 mq presso lo Sport Center.

Lo spettacolo del Monte Bianco e l’Enrosadira delle Dolomiti del Brenta

Vale la visita a Courmayeur l’avveniristica funivia Skyway Monte Bianco che in tre tronconi conduce da 1.300 m al tetto d’Italia a 3.466 m. A Punta Helbronner troviamo una terrazza a 360° sulla quale sembra di camminare fra le nuvole. Non possiamo, invece, lasciare Madonna di Campiglio senza aver ammirato l’Enrosadira da malga Ritort. Le Dolomiti arrossiscono al tramonto e lo spettacolo è da togliere il fiato.

I vip di Courmayeur e quelli di Madonna di Campiglio

Elisabetta Canalis e famiglia hanno scelto la regina delle Dolomiti mentre Diletta Leotta ha optato per la Perla delle Alpi Occidentali. Charles Leclerc e Valentino Rossi sono stato avvistati a Madonna di Campiglio, mentre Alba Parietti ha sciato a Courmayeur.

Courmayeur e Madonna di Campiglio per i bambini

Il baby snow park di Dolonne offre ai piccoli turisti di Courmayeur ogni possibile divertimento. In estate i più piccoli si divideranno fra trampolini e vasche di palline ed in inverno si divertiranno con gommoni, bob e slittino. Inoltre impareranno a sciare con il campo scuola. C’è, poi, la piscina riscaldata di Pré-Saint-Didier, che presto sarà dotata di due lunghissimi e adrenalinici idroscivoli.

A Madonna di Campiglio, in estate, il Parco Naturale Adamello Brenta offre passeggiate ed attività didattiche presso il Geopark e l’AcquaLife. Ci si può cimentare nel ponte tibetano sul torrente Ragaiolo o fare il giro dei 5 laghi. In inverno tanto divertimento aspetta i più piccini al Baby Rainalter Miniclub con lo snow tubing. Inoltre per imparare a sciare ci sono anche i tapis roulant a Campo Carlo Magno.

Dunque, Madonna di Campiglio o Courmayeur? Ecco alcuni elementi per scegliere.