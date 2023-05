Oltre al Lago di Garda ecco i laghi in Trentino poco conosciuti adorati da austriaci e tedeschi

Quando si parla di laghi in Trentino la prima metà che ci viene in mente è il Lago di Garda con le sue splendide coste e le cittadine come Riva del Garda o Nago-Torbole. Ci sono però delle alternative altrettanto divertenti e piacevoli. Una gita o un bel weekend sul lago è sicuramente un ottimo modo per trascorrere il ponte del 2 giugno.

La proposte turistica lacustre negli ultimi anni è diventata sempre più completa. Oltre ad esser meta per rilassanti passeggiate sul lungolago, gli specchi d’acqua, in Trentino, sono anche l’occasione per praticare nuovi e divertenti sport come il wakeboard a Terlago. Conosciamo alcune proposte per godersi un bel fine settimana sul lago.

Oltre al Lago di Garda ecco i laghi in Trentino poco conosciuti: a Terlago ci si diverte con il wakeboard

Il wakeboard è uno sport simile allo sci nautico che si pratica con una tavola da snowboard. La Lake Line Terlago permette di praticare questa attività acquatica anche da principianti. Il classico traino che nello sci nautico è costituito da un motoscafo in movimento, in questo caso è parte di un impianto simile ad uno skilift azionato elettricamente e telecomandato da un operatore a terra. Quest’ultimo garantisce la totale sicurezza dello sportivo, ad esempio ferma il traino se l’utente cade in acqua. Chi volesse cimentarsi nel wakeboard, dovrà infilare gli scarponcini attaccati alla tavola e agguantare il bilancino per iniziare a surfare sull’acqua.

Nel Lago sono stati fissati anche due scivoli su cui è possibile salire per fare evoluzioni e giravolte in aria in totale sicurezza. Sui laghi di Terlago (si tratta di due specchi d’acqua vicini) è poi possibile praticare il Sup, stando in piedi su una tavola e aiutandosi con la pagaia per scivolare sull’acqua. Anche per i bambini il divertimento è davvero al top grazie ai tappeti elastici e alle numerose attività proposte fra cui le lezioni a terra ed in acqua di wakeboard Inoltre sul lido si può accoccolare su una comoda sdraio e rilassarsi prendendo il sole. La passeggiata intorno al lago, poi, è assolutamente agevole e si può percorrere anche in mountain bike. È un percorso ombreggiato e si conclude in una mezz’ora di camminata.

Serraia

Il Lago di Serraia è un luogo davvero ideale per le vacanze in famiglia. Percorrendo il perimetro del lago con un percorso circolare si trovano molte aree gioco per bambini, bar e pasticcerie dove fare incetta di frutti di bosco a km O. In queste zone della Val di Cembra si coltivano ribes, more, lamponi, mirtilli e deliziose fragole. I bambini poi impazziranno per il vicino lago delle rane. Dall’abitato della bella cittadina di Baselga si può salire leggermente fino a raggiungere in auto il Campo Sportivo. Da qui si prosegue a piedi percorrendo il percorso ad anello di Bedolpian.

La zona era stata gravemente colpita dalla tempesta Vaia che rase al suolo una quantità incredibile di conifere. La forestale ha interamente ripulito la zona, dandole nuova vita. Dopo poco più della metà dell’itinerario si può incontrare un piccolo laghetto dove si avvistano girini e simpatiche ranocchie da guardare dal nuovissimo pontile in legno. Oltre al Lago di Garda ecco i laghi in Trentino poco conosciuti dove trascorrere il ponte del 2 giugno insieme a tutta la famiglia.